Powstaje nowe „Ghost in the Shell” dla Netfliksa. Reakcje na zwiastun dają do myślenia

Już film z 2017 roku spotkał się z mieszanymi reakcjami. Na IMDb hollywoodzka wersja „Ghost in the Shell” dorobiła się średniej ocen na poziomie 6,3/10. Polscy widzowie na Filmwebie ocenili tamtą produkcję niemal tak samo, na 6,4/10. Wiele wskazuje jednak, że serial animowany od Netfliksamoże jeszcze „przebić” tamtą klapę. Już teraz pod opublikowanym 27 stycznia zwiastunem jest dwa razy więcej kciuków w dół, niż reakcji pozytywnych.

Jak sama nazwa podpowiada, serialowy „Ghost in the Shell” zabierze nas do 2045 roku. Poznamy historię członków elitarnej Sekcji 9, którzy jako najemnicy muszą sprostać się z nieoczekiwanym pojawieniem się istoty post-ludzkiej. Za reżyserię odpowiedzialni będą Kenji Kamiyama i Shinji Aramaki. Serial będzie wyjątkowy pod względem graficznym. Nie będzie to typowe anime, ale animacja komputerowa. Fani porównują to do „Appleseed” z 2004 roku, nam jednak przypomina raczej średniej jakości przerywniki w grach wideo sprzed dekady.

