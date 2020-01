Netflix obniża cenę planu standardowego. Kto może skorzystać z promocji?

Netflix postanowił wyjść naprzeciw nowym klientom. Kilka miesięcy temu użytkownicy z Polski tracili możliwość korzystania z bezpłatnego, 30-dniowego okresu próbnego. Oficjalny powód to testy. Nieoficjalnie mówiło się o chęci ukrócenia nadużyć – sprzedaży kont i zakładania przez użytkowników kolejnych nowych profili, by nie przejść na płatną wersję serwisu. W styczniu 2020 Netflix wrócił do ułatwień dla polskich klientów.

Obecnie na platformie są dostępne trzy plany abonamentowe - podstawowy (34 zł), standardowy (43 zł) i premium (52 zł). Nowi użytkownicy, którzy po raz pierwszy założą konto na platformie, będą mogli kupić pakiet standardowy w cenie podstawowego, a więc o 9 zł taniej.

Netflix - co zakłada plan standardowy?

Plan standardowy Netflixa pozwala oglądać filmy, seriale i programy w jakości High Definition (HD), jeżeli jest dostępna, na dwóch urządzeniach jednocześnie. Ten plan umożliwia również pobieranie tytułów na dwa telefony lub tablety. W przypadku planu podstawowego można oglądać wideo w jakości SD a jednocześnie można korzystać tylko i wyłącznie z jednego ekrany.

Czytaj także:

Jaskier i Yennefer piją „polskie eliksiry”. Musicie to zobaczyć