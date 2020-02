Powstanie spin-off serialu „Peaky Blinders”. „Możemy kontynuować inne fragmenty tej historii”

Jak poinformował Steven Knight w rozmowie z Radio Times, po tym, jak odebrał nagrodę za serial podczas National Television Awards, akcja „Peaky Blinders” dobiega końca, a akcja zakończyć się ma na początku II wojny światowej. Fani jednak nie powinni zanadto rozpaczać, ponieważ jak zapowiedział Knight, powstanie prawdopodobnie spin-off serialu.

– Wiem, jak zakończy się historia rodziny, wiem, że zakończymy serial na początku II wojny światowej – powiedział Knight. – Ale później, myślę, że produkcja jest taka, że możemy kontynuować inne fragmenty tej historii – dodał.

A czego spodziewać się możemy w najbliższym sezonie? – Kłopoty, kłopoty, kłopoty – odpowiedział na to pytanie twórca. – Z odrobiną szczęścia. Zawsze chciałem, aby na samym końcu nadeszło odkupienie. Będzie rozwiązanie, będzie coś w rodzaju szczęścia, ale po drodze także dużo kłopotów – poinformował. Odnosząc się do zakończenia ostatniego wyemitowanego sezonu, Knight stwierdził, że uważa, iż zawsze dobrze zakończyć serię znakiem zapytania. – To zachęca ludzi do obejrzenia kolejnej części. I nadal będziemy szli taką drogą – dodał.

Przypomnijmy, właśnie ruszyły prace nad szóstym sezonem „Peaky Blinders” . Reżyser serialu Anthony Bryne na swoim Instagramie zamieścił zdjęcie pierwszej strony gotowego scenariusza. Dowiadujemy się z niego, że pierwszy odcinek szóstego sezonu zatytułowany będzie „Black Day” .

Serial „Peaky Blinders” oglądać możemy w serwisie streamingowym Netflix.