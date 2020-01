Netflix i Sony tworzą filmową wersję musicalu „Matylda”

Informację o przeniesieniu musicalu na ekrany podał „The Hollywood Reporter” . Jak czytamy, przy adaptacji pracują wspólnie Sony Pictures i Netflix. Docelowo musical trafi na serwis streamingowy.

Źródła „The Hollywood Reporter” podają, że szczegóły dotyczące fabuły musicalu są jeszcze opracowywane. Nie wiadomo zatem jeszcze, kiedy możemy spodziewać się premiery filmu.

„Matilda the Musical” to musical teatralny, do którego scenariusz napisał Dennis Kelly, a muzykę i teksty stworzył Tim Minchin. Akcja toczy się wokół Matyldy, pięcioletniej dziewczynki ze zdolnością do telekinezy, która uwielbia czytać. Sztukę wystawiano przez Royal Shakespeare Company (RSC) w Stratford-upon-Avon. Premiera na West Endzie miała miejsce 24 listopada 2011 w Cambridge Theatre, a na Broadwayu 11 kwietnia 2013 w Shubert Theatre. Sztuka spotkała się z dużym uznaniem krytyków i ogromnym zainteresowaniem publiczności. Wygrała w 2012 roku siedem Olivier Awards, w tym dla najlepszego nowego musicalu. Tym samym pobiła rekord ilości nagród wygranych przez jedną sztukę. Spektakl wciąż wystawiany jest na West Endzie w Londynie, na Broadwayu w Nowym Jorku, w Toronto oraz w trasie w Australii i USA.

