Dyrektor generalny NHS atakuje Paltrow i Netfliksa. Mówi o „szarlatanach i szaleńcach”

„Gwyneth Paltrow i życie w stylu goop” , nakręcony w siedzibie marki wellness Goop bada skuteczność alternatywnych metod leczenia chorób fizycznych i psychicznych. Program zadebiutował na Netfliksie w piątek 24 stycznia. „Wiedzeni ciekawością Gwyneth Paltrow i pracownicy portalu Goop przyglądają się psychodelikom, leczeniu energią i innym nietypowym tematom ze świata wellness” – tak brzmi opis programu Netfliksa.

Netflix tłumaczy, że program został stworzony, aby „bawić, a nie udzielać porad medycznych” . W całej sześcioodcinkowej serii Paltrow korzysta z pomocy lekarzy, badaczy i lekarzy medycyny alternatywnej, aby badać praktyki od „egzorcyzmów energetycznych” po stosowanie leków psychodelicznych w leczeniu zaburzeń psychicznych.

Stevens jednak oskarżył serwis streamingowy o rozpowszechnianie „dezinformacji” podczas gdy przemawiał na jednym z akademickich wydarzeń na Uniwersytecie Oksfordzkim. Stwierdził, że przedstawiane są w programie „podejrzane produkty wellness i podejrzane procedury” . – Goop właśnie pojawił się w nowym programie telewizyjnych, w którym Gwyneth Paltrow i jej zespół testują wampirzy lifting, jak i wspierają pracownika, który twierdzi, że leczy ostrą traumę psychiczną i jej skutki uboczne poprzez przesuwanie rąk nad ciałem klientki – powiedział szef NHS. – Jej marka (...) twierdzi, że chemiczna ochrona przeciwsłoneczna to zły pomysł i promuje nawadnianie okrężnicy i maszyny do lewatywy z kawą, mimo że niesie to za sobą znaczne ryzyko dla zdrowia – stwierdził dalej.

Działalność Goop rozpoczęła się we wrześniu 2008 roku – Paltrow wydawała biuletyn dla swoich przyjaciół. W 2019 roku kontrowersyjna marka otworzyła swój pierwszy sklep w Londynie. – Chociaż termin „fake news” sprawia, że większość ludzi myśli o polityce, naturalna jest troska ludzi o zdrowie swoje i swoich bliskich, a to jest wyjątkowo żyzny grunt dla kwakrów, szarlatanów i szaleńców – dodał Stevens.

