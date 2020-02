Upadek gwiazdy Disneya. Tak wygląda po trafieniu do aresztu

Seria trzech filmów z cyklu „Potężne Kaczory” miała swoją premierę w latach 90. Shaun Weiss wcielał się tam w rolę sympatycznego Grega Goldberga, czyli zawodnika drużyny hokejowej trenowanej przez młodego prawnika. 41-letni dzisiaj Weiss pojawił się jeszcze w produkcjach takich jak „Luzaki i kujony” czy „Mad”. Później zaczęły się jego problemy z prawem, a raz zatrzymano go za kradzież sprzętu elektronicznego i posiadanie narkotyków.

„Jest po prostu chory”

26 stycznia gwiazda Disneya znowu trafiła za kratki. Portal People podaje, że tym razem Weiss włamał się do domu oraz był pod wpływem metamfetaminy. Policja z Marysville opublikowała zdjęcia pokazujące, jak dużą przemianę przeszedł Weiss. Przemianę bardzo niekorzystną biorąc pod uwagę fakt, jak wyglądał jeszcze kilka lat temu, gdy bardziej niż łamanie prawa interesowało go rozwijanie kariery aktorskiej. Teraz 41-latek jest cieniem samego siebie, chociaż nie wszyscy są przekonani o tym, że jest całkowicie winny tego, jak potoczyło się jego życie.

Kilka dni po zatrzymaniu Weissa z portalem People rozmawiał jego kolega z planu filmowego, Drew Gallagher. Przyznał on, że 41-latek wprawdzie nie jest bez winy, ale jego obecna sytuacja nie jest też „czarno-biała”. – Nie ma tu nieskazitelnego Shauna Weissa, zdecydowanie jest on winny wielu głupich rzeczy, które robi. Ale gdybyście spędzili z nim czas, mielibyście więcej współczucia i zrozumienia dla tego, o co mu chodzi – przyznał aktor. Dodał, że gwiazdor „Potężnych Kaczorów” potrzebuje opieki medycznej, szczególnie z zakresu psychiatrii. – Jest po prostu chory – podsumował.

