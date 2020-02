Jak zmieniła się serialowa Sabrina? Serial o nastoletniej czarownicy był hitem

„Sabrina, nastoletnia czarownica” opowiadał o Sabrinie Spellman, nastolatce, która pewnego dnia dowiaduje się, że jest półśmiertelniczką-półczarownicą. Główną rolę zagrała Melissa Joan Hart dla której stała się to rola przełomowa, która otworzyła jej drzwi do innych kasowych produkcji. Powstały także trzy filmy fabularne o przygodach Sabriny: „Sabrina, nastoletnia czarownica” (1996), „Sabrina jedzie do Rzymu” (1998), „Sabrina – Podwodna przygoda” (1999).

Melissa Joan Hart ma obecnie 43 lata i wciąż występuje w różnych filmach i serialach. Ostatnio oglądać ją mogliśmy w w serialu „AwanturNick” na platformie Netflix. Aktorka jest także aktywna w mediach społecznościowych – jej profil na Instagramie obserwuje 1,3 mln ludzi. W naszej galerii możecie zobaczyć, jak zmieniła się aktorka.

