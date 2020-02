Trzy seriale, jeden trailer. Zobaczcie nowe produkcje Marvel Studios

„Falcon and the Winter Soldier”, „WandaVision” i „Loki” - to trzy przygotowywane dla Disney+ seriale, które swoją premierą będę miały jeszcze w tym roku. Podczas finału rozgrywek NFL zaprezentowano krótki, bo zaledwie 30-sekundowy zwiastun, w którym zmieszczono wszystkie trzy tytuły. Trzeba przyznać, że nie zdradzono zbyt wiele. Spragnionym kolejnych historii ze świata Marvela fanom nie trzeba było jednak niczego więcej. Ostatnia produkcja z MCU pojawiła się w końcu 26 czerwca - ponad pół roku temu.

Fanów z pewnością cieszy hasło „The universe is expanding”. Rozrastanie się spójnego filmowego świata superbohaterów to jednak coś, na co z zaciekawieniem spoglądać będą nie tylko maniacy komiksów. Po krytyce modelu biznesowego Disneya, formułowanej przez takie tuzy jak Scorsese, Coppola i Tarantino, powodzenie kolejnych projektów Marvel Studios będzie szeroko komentowane. Istotnym wątkiem będzie też rywalizacja Disney+ z Netfliksem i HBO. Czeka nas ciekawy rok.

