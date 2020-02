47-letni Jude Law zagrał do tej pory w 59 filmach. To najważniejsze z nich

„Kapitan Marvel” (2019)



„W deszczowy dzień w Nowym Jorku” (2019)



„Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć” (2016)



„Vox Lux” (2018)



„Król Artur: Legenda miecza” (2017)



„Geniusz” (2016)



„Agentka” (2015)



„Black Sea” (2015)



„Grand Budapest Hotel” (2014)



„Dom Hemingway” (2014)



„Panaceum” (2013)



„Anna Karenina” (2012)



„360” (2011)



„Sherlock Holmes: Gra cieni” (2011)



„Hugo i jego wynalazek” (2011)



„Parnassus: Człowiek, który oszukał diabła” (2009)



„Krzyk Mody” (2009)



„Pojedynek” (2007)



„Jagodowa miłość” (2007)



„The Holiday” (2006)



„Rozstania i powroty” (2006)



„Wszyscy ludzie króla” (2006)



„Lemony Snicket: Seria niefortunnych zdarzeń” (2004)



„Sky Kapitan i świat jutra” (2004)



„Aviator” (2004)



„Bliżej” (2004)



„Alfie” (2004)



„Jak być sobą” (2004)



„Wzgórze nadziei” (2003)



„Droga do zatracenia” (2002)



„A.I. Sztuczna inteligencja” (2001)



„Wróg u bram” (2001)



„Miłość, szacunek i posłuszeństwo” (2000)



„Utalentowany pan Ripley” (1999)



„eXistenZ” (1999)



„Mądrość krokodyli” (1998)



„Final Cut” (1998)



„Melodie miłości” (1998)



„Gattaca – Szok przyszłości” (1997)



„Piętno” (1997)



„I Love You, I Love You Not” (1996)



„Shopping” (1994)

Jude Law urodził się w Lewisham, dzielnicy południowego Londynu. Jego rodzice byli nauczycielami. Jego drugie imię (bo właściwie nazywa się David Jude Heyworth Law), zostało zaczerpnięte z książki Thomasa Hardy „Juda nieznany” oraz piosenki zespołu The Beatles „Hey Jude” .

Przygodę z aktorstwem rozpoczął w wieku 12 lat, dołączając do National Youth Music Theatre. Później porzucił szkołę, aby grać w operze mydlanej „Famillies” . Debiutem filmowym była rola Law w dramacie Paula W.S. Andersona „Shopping” w 1994 roku. Później zagrał m.in. w filmach: „Piętno” u boku Clive'a Owena czy „Gattaca - szok przyszłości” oraz dramacie Clinta Eastwooda „Północ w ogrodzie dobra i zła” . W 1998 roku film „Mądrość krokodyli” , w którym aktor zagrał wampira, zyskał ogromną popularność i przychylność krytyków. Za rolę drugoplanową Dickiego Greenleafa w thrillerze „Utalentowany pan Ripley” w 1999 roku Law został uhonorowany nagrodą BAFTA i był nominowany do Złotego Globu oraz Oscara. Ostatnio oglądać mogliśmy go w serialu „Młody papież” i teraz „Nowy papież” produkcji HBO.

