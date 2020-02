Telekamery 2020. Kinga Preis sparodiowała byłą premier Beatę Szydło

48-letnia aktorka gra w serialu „Ojciec Mateusz” , który emitowany jest w stacji TVN. – Dobrze, że to ten prezes – powiedziała Preis odbierając nagrodę. Nawiązała w ten sposób do faktu, że odbiera statuetkę od prezesa TV Puls Dariusza Dąbskiego, a nie prezesa Telewizji Polskiej. – Polki i Polacy, dziękuję za tę statuetkę – podkreśliła, odnosząc się z kolei do przemówień byłej premier Beaty Szydło. Zwrot ten stał się szczególnie popularny za sprawą „Ucha Prezesa” .

Drugie miejsce w kategorii najlepsza aktorka podczas rozdania Telekamer 2020 zdobyła Marta Żmuda Trzebiatowska. Na trzecim miejscu znalazła się z kolei Katarzyna Zielińska.

Telekamery

Telekamery to nagrody przyznawane przez magazyn telewizyjny „Tele Tydzień” za osiągnięcia telewizyjne. Ubiegłoroczna edycja, podobnie jak i dwie wcześniejsze, nie była transmitowana w telewizji. To była o tyle duża zmiana, że jeszcze kilka lat temu rozdanie Telekamer było uznawane za bardzo ważne wydarzenie w świecie mediów i showbiznesu, a widzowie mogli oglądać przekaz z gali. Taką możliwość otrzymali w tym roku, a za transmisję Telekamer odpowiadała stacja TV Puls.

Głosować na swoich faworytów można było do 16 stycznia. Niemal każda z kategorii zawierała pięć nominacji, a wyjątkiem jest kategoria specjalna, do której kandydatów wybrał magazyn NETFILM – nagrodę zdobył najlepszy spośród siedmiu seriali dostępnych na platformach streamingowych. Człowieka Roku oraz Produkcję Roku wybrali członkowie kapituły, w skład której wchodzą laureaci Złotych Telekamer.

