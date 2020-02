Zuzanna Falzmann żegna się z Telewizją Polską. „Czas na nowy rozdział”

„Tysiące relacji, wywiadów, programów i rozmów z niesamowitymi ludźmi na całym świecie. Po 22 latach pracy w telewizji podjęłam decyzję że czas na nowy rozdział w życiu zawodowym. Przepięknie dziękuję Państwu za wszystkie spotkania przed kamerą i za kamerą. I do zobaczenia”– napisała Zuzanna Falzmann na Twitterze. O szczegóły tej decyzji zapytali ją redaktorzy Wirtualnych Mediów. Dziennikarka przyznała, że nie przechodzi do telewizji, radia czy wydawnictwa. – Po powrocie do Polski dostałam kilka propozycji pracy. Zdecydowałam się na jedną z nich. Nowy pracodawca za dwa – trzy dni sam wyda komunikat w tej sprawie – dodała.

Tym samym kończy się wieloletnia przygoda Falzmann z mediami. Dziennikarka od połowy 2016 roku pracowała w Telewizji Polskiej, gdzie była korespondentką w Waszyngtonie, a później prowadziła „Panoramę”. Wcześniej przez osiem lat relacjonowała wydarzenia z Waszyngtonu dla Polsatu. Jej materiały można było obejrzeć na antenie Polsat News czy w „Wydarzeniach”. W swoim CV ma również pracę dla TVN, TV4 czy Naszej TV.

