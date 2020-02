Cavill opowiedział o słynnej kąpieli w „Wiedźminie”. Przyznaje, że chciał pokazać stopy

Kąpiel Geralta w drewnianej balii była słynna już dzięki grze Wiedźmin 3. Jeszcze przed rozpoczęciem zdjęć aktor zdawał sobie sprawę z tego, że jej odtworzenie w serialu wywoła spore poruszenie wśród fanów. W wywiadzie dla BBC Radio 1 miał okazję opowiedzieć o swoich odczuciach związanych z tamtym momentem.

– Nie wiem jak wiele osób [pracujących przy filmie] zdawało sobie sprawę z tego, jak ikoniczna to była scena – mówił Henry Cavill. Podkreślał, że fani mieli ją już zwizualizowaną i byli przywiązani do tego obrazu. – Dlatego też, kiedy wszedłem do kąpieli, siedziałem tam i zastanawiałem się: „Ciekawe, czy ktokolwiek zdaje sobie sprawę z tego, jak bardzo to eksploduje, ta konkretna scena” – mówił.

Aktor przyznał, że próbował odtworzyć scenę z gry jak najdokładniej. Ze względu na dostarczoną balię nie mógł jednak uwzględnić niezwykle ważnego elementu. – Starałem się podnieść moje stopy, ale nie mogłem! – opowiadał w BBC1. – Balia miała zły kształt. Ale pomyślałem też, że to mogłoby być odrobinę za wiele – przyznał.

