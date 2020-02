Znana blogerka wyznała, że cierpi na depresję ciążową. „Takie jest kur*** życie”

„Nie wiedziała o depresji ciążowej. Myślałam, że istnieje tylko depresja poporodowa. Ponieważ nikt o tym nie mówił. Nie chciałam przyznać się, że miałam ją w ciąży z Carterem (syn blogerki – red.) i minęły miesiące, zanim wyznałam, że to powtórzyło się z Liamem” – napisała Mansfield. „Depresja sprawia, że znajdujesz się w dole. Naprawdę głębokim. Takim, nad którym nie masz kontroli. Spowodować to mogą małe rzeczy. A czasami nic nie może tego spowodować. Czujesz się samotny. Oderwany od swojego dziecka. Oderwany od życia i od siebie. I to jest cholernie trudne” – podkreśliła. Dalej kobieta wyjaśnia, że choroba wpływa nie tylko na nią, ale też na całe jej otoczenie. „Odpychasz ludzi. Tracisz ludzi. Kiedy się to dzieje, masz poczucie samotności. Czujesz się absolutnie niewidzialna i patrzysz na swoje życie z zewnątrz” – wyjaśniła. „Próbujesz się podnieść, robić rzeczy, które mogą cię uszczęśliwić. Ale ten ciężar wciąż niesiesz na swoich barkach i masz poczucie, że wpycha cię on jeszcze głębiej w dół” – tłumaczyła.

Mansfield zaznaczyła, że nie chce współczucia i podejmuje działania, aby się wyleczyć. „Nienawidzę tego, ale muszę przyznać, że 3 dni spędziłam w domu płacząc. Ale takie jest kur*** życie. To jest moje życie, kolejny rozdział i jeszcze jeden, który przezwyciężę” – podkreśliła.

Czytaj także:

Zespół ABBA wrócił do studia. Wiemy, kiedy usłyszymy nowe piosenki