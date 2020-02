„Wiedźmin”. Do obsady dołącza kolejna aktorka. Poznajcie 14-letnią Carmel Laniado

Nowy sezon netfliksowego "Wiedźmina" to oczywiście także nowi aktorzy. Portal Deadline ujawnił właśnie, że do obsady serialu dołączy pochodząca z Wielkiej Brytanii Carmel Laniado. Zaledwie 14-letnia aktorka pojawi się co najmniej w trzech odcinkach.