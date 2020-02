Rozenek-Majdan podróżowała w masce ochronnej. „W związku z szalejącym wirusem”

– Lecimy do Nowego Jorku. Mamy kilka spraw zawodowych do załatwienia, parę spotkań ważnych. Cieszę się na tę podróż, bo przynajmniej się trochę prześpię – mówiła na swoim InstaStories Małgorzata Rozenek-Majdan, której w podróży towarzyszył mąż. – W związku z szalejącym wirusem, nie tylko koronawirusem, ale w ogóle takim sezonem grypowym, dostaliśmy od lekarza takie zalecenie, że lepiej, żebyśmy mieli maseczki. No więc je mamy. Wyglądamy dziwnie – zauważyła celebrytka. Radosław Majdan zażartował z kolei, że napada na bank.

Czym jest koronawirus?

Liczba zachorowań na koronawirus 2019-nCoV, który miał swój początek w chińskim mieście Wuhan, lawinowo rośnie. Choroba rozprzestrzeniła się do kilkunastu krajów. Przypadki zachorowań odnotowano m.in. w Tajlandii, Japonii, Korei Południowej, na Tajwanie, w Nepalu, Wietnamie, Arabii Saudyjskiej, Singapurze, Stanach Zjednoczonych i Australii, Francji i Niemiec. Według najnowszych informacji dotychczas z powodu nowego koronawirusa zmarło 565 osób, a liczba zdiagnozowanych przypadków koronawirusa 2019nCoV wynosiła ponad 28 tysięcy.

