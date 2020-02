Blanka Lipińska starła się z bezczelnym fotografem. „Który z panów taki jest mądry?”

„Jeden z fotografów, skomentował moje przywitanie z kolegą fotografem słowami »nie takie dupy miał«... Reszta jest na filmie” – napisała Blanka Lipińska na Instagramie, dołączając nagranie całej sytuacji. Słyszymy na nim, jak autorka „365 dni” pyta się: „który z panów taki jest mądry?” Odpowiada jej niewzruszony głos zza kadru: „ja”.

„A pana mama nie nauczyła kultury?” – pyta dalej Lipińska. Jej rozmówca odpowiada, że nauczyła. Gdy słyszy, że tego nie widać, rzuca jedynie „trudno”. „Trudno? Wie pan, że pan wychodzi na chama? O kobietach w ten sposób? Wie pan, że kobieta pana urodziła? Ja nie jestem dupą, proszę pana” – mówi dalej Lipińska.

Chamski fotograf w końcu przeprosił, jednak zrobił to w wyjątkowo nieprzekonujący sposób. Ciąg dalszy pisarka opisuje zresztą na swoim Instagramie. „Niestety to przepraszam mogłam sobie w buty wsadzić, bo po chwili, kiedy nie zapozowałam mu do zdjęcia, usiłował obrazić mnie w bardziej »wyszukany« sposób.”.. – pisała autorka. „Takie zachowania są powszechne i niestety tolerowane, a osoby, które to dotyka nie walczą o swoje dobre samopoczucie i godność!” - zwracała uwagę. „Kochani....szanujmy się. Nawzajem i samych siebie!” – zaapelowała Lipińska.

