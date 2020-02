Netflix wprowadza nową funkcję. Jak z niej skorzystać?

Przeglądasz Netfliksa w poszukiwaniu nowego filmu do obejrzenia, na chwilę zatrzymasz się na jakimś tytule, a już zaczyna się odtwarzać zwiastun - każdy, kto korzysta z platformy wie, o czym mowa. Netflix przejął się skargami od osób, który nie przypadła do gustu ta funkcjonalność i daje możliwość wyłączenia autoodtwarzania. Jak to zrobić?

„Niektóre osoby uważały tę funkcjonalność za przydatną. Inne – nie tak bardzo. Odebraliśmy jasny i głośny feedback – teraz użytkownicy mogą kontrolować, czy chcą oglądać autoodtwarzajace się podglądy na Netfliksie” – poinformowano w czwartek na profilu Netflix US. Dzień później ogłoszenie zamieścił polski oddział Netfliksa, informując o możliwości zablokowania automatycznego odtwarzania kolejnych odcinków. W Polsce, podobnie jak w USA, możliwe jest jednak zablokowanie także automatycznego odtwarzania trailerów. Jak to zrobić? Jak wyłączyć autoplay? Decyzję o tym, czy chcemy korzystać z opcji autoodtwarzania, można podjąć wybierając określone funkcje w swoim profilu użytkownika. Mamy tam do wyboru dwie opcje „Automatycznie odtwarzaj kolejny odcinek na wszystkich urządzeniach” i „Automatycznie otwarzaj podglądu podczas wyszukiwania na wszystkich urządzeniach” . Jeżeli chcemy zrezygnować z którejś opcji autoodtwarzania, wystarczy, że odznaczymy ten punkt i potwierdzimy swój wybór, klikając „zapisz” . Czytaj także:

