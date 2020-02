Teresa Lipowska ujawniła wysokość swojej emerytury. „Bez >>M jak miłość<< byłoby ciężko”

W rozmowie z „Super Expressem” Teresa Lipowska, która obecnie jest znana głównie z roli Barbary Mostowiak w serialu TVP2 „M jak miłość”, zdradziła wysokość świadczenia emerytalnego, które otrzymuje. Jak się okazuje, aktorka dostaje na rękę 2000 złotych. – Oczywiście, można dyskutować nad tym, czy jest to emerytura wysoka, czy niska, po 60 latach pracy te 2200, a 2000 złotych na rękę. Uważam, że to jest taka średnia emerytura, bo bywają gorsze. To jest tylko i wyłącznie z gaży, czyli z części w teatrze, a nie od żadnych dodatków, filmów czy koncertów – tłumaczyła. Teresa Lipowska przyznała, że gdyby nie rola w „M jak miłość”, byłoby jej ciężko. – Gdybym nie miała takiego wielkiego szczęścia, a w moim wieku to jest wyjątkowe szczęście, że trafiłam na serial, który mi, że tak powiem, uzupełnia tę emeryturę co miesiąc, i mogę sobie pozwolić na parę rzeczy, to byłoby bardzo cieniutko – stwierdziła.

Emerytura Maryli Rodowicz

Jakiś czas temu o wysokości emerytury mówiła inna gwiazda – Maryla Rodowicz. Jak podaje "Super Express", przed sądem toczy się właśnie postępowanie rozwodowe z Andrzejem Dużyńskim. Początkowo mąż zobowiązał się pomagać finansowo piosenkarce, jednak ostatnio wycofał się z tych zapowiedzi. – Pracuję dużo dlatego, że muszę opłacić rachunki. A jednak ten duży dom generuje codziennie duże koszty. Niestety, rachunki to rachunki i trzeba je płacić. W dodatku straciłam samochód, więc musiałam wynająć inny. To też kosztuje. Niedługo planuję wziąć auto w leasing na dwa lata – podkreśliła artystka. Maryla Rodowicz dodała, że jej emerytura wynosi obecnie 1600 złotych. – Nie skupiam się na tych wszystkich przykrych rzeczach. Cieszę się, że spotkam się z publicznością! Do zobaczenia na koncertach – podsumowała gwiazda polskiej piosenki.

