Netflix ugina się pod naciskami rządów? Te produkcje usunięto z serwisu

Media często donoszą o produkcjach usuwanych z Netfliksa – tak było m.in. w przypadku popularnych "Przyjaciół". Zazwyczaj tego typu działania są związane z utratą licencji. Jak się jednak okazuje, w latach 2015-2019 z platformy zostało również usuniętych kilka filmów i programów ze względu na żądania władz. „Oferujemy twórcom możliwość dotarcia do odbiorców na całym świecie (...) Jednak katalog dostępnych produkcji różni się w zależności od kraju, w tym ze względu na tamtejsze prawo. W niektórych przypadkach byliśmy zmuszeni do usunięcia określonych tytułów (lub odcinków) z powodu żądań rządowych” – napisał Netflix w oświadczeniu.

Rodzina w oparach

Netflix usunął film w Singapurze w związku z ostrą polityką antynarkotykową.



The Legend Of 420

Netflix usunął film w Singapurze w związku z ostrą polityką antynarkotykową.



Last Hangover

W tym przypadku usunięcia także domagał się Singapur - treści, w których obraża się grupy o innym kolorze skóry czy religii są tam nielegalne.



Gotowanie na haju

Netflix usunął film w Singapurze w związku z ostrą polityką antynarkotykową.



Full Metal Jacket

O usunięcie apelowały władze Wietnamu



Noc żywych trupów

Niemiecka komisja ochrony młodzieży zażądała usunięcia filmu George'a Romero. Stało się to kilka miesięcy później



Być patriotą - zaprasza Hasan Minhaj

Pokazano w nim związek księcia Muhammada ibn Salmana z zabójstwem Dżamala Chaszukdżiego. Odcinek produkcji został usunięty na wniosek Arabii Saudyjskiej.



The Bridge

To film dokumentalny o Golden Gate Bridge i jego niechlubnej historii związanej z samobójstwami. Netflix spełnił żądanie Nowej Zelandii, która domagała się jego usunięcia

Aby dana produkcja zniknęła z serwisu, konieczne jest wysłanie oficjalnego pisma w tej sprawie oraz legitymizacja prawna. W przypadku niespełnienia tych warunków film czy serial nie zostaną usunięte. Przekonao się o tym, gdy pojawiło się żądanie usunięcia Pierwszego kuszenia Chrystusa. W tej brazylijskiej produkcji Jezus został przedstawiony jako homoseksualista. Sąd Najwyższy przyznał rację Netfliksowi i film mógł pozostać na platformie.

Czytaj także:

Netflix wprowadza nową funkcję. Jak z niej skorzystać?