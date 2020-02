50-letnia gwiazda programu TTV zrobiła sobie tatuaż na twarzy. Pokrywa całe czoło

Emitowany na antenie TTV program „Królowe życia” błyskawicznie zaskarbił sobie sympatię widzów. Najbardziej znaną uczestniczką programu jest Dagmara Kaźmierska. Kobieta ma za sobą burzliwą przeszłość – spędziła 14 miesięcy w więzieniu w związku z prowadzeniem agencji towarzyskiej w Kłodzku.

W poprzednim sezonie do programu Królowe życia dołączyła 50-letnia Adrianna Eisenbach. Przyjechała do Polski z Niemiec, gdzie wciąż mieszkają jej synowie. We Wrocławiu otworzyła butik z markowymi ubraniami. Znakiem charakterystycznym nowej uczestniczki programu są tatuaże – pokrywają 95 procent powierzchni jej ciała. Ostatnio celebrytka postanowiła zrobić sobie tatuaż także na twarzy. Efektami pochwaliła się na swoim profilu na Instagramie.

Pod zdjęciami zamieściła tekst dotyczący udzielania porad. „Najwięcej do powiedzenia mają ci co sami z problemami mają do czynienia. Rozwiązywać problemy innych wydaje się takie banalne bo nie jest to dla radzącego za bardzo emocjonalne. Pytania są też czasami zadziwiające.... czy ma ktoś zrobić sobie tatuaż, w którym miejscu i w jakiej czcionce. Albo czy na to ktoś poradzi jak jeden drugiego zdradzi ? Problemy są tak indywidualne, emocjonalne i nawet jak są banalne to dla tego co je ma po prostu fatalne. Więc najlepiej jak sami decyzje podejmiemy czego naprawdę chcemy rozwiązując te nasze problemy tak jak czujemy bez żadnej od innych ściemy” – napisała celebrytka (pisownia oryginalna – red.).

