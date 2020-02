HBO tworzy serial na podstawie filmu „Parasite”. Gwiazda „Avengersów” zagra główną rolę?

Portal Collider podał, powołując się na anonimowe źródła, że jedną z głównych roli w serialu „Parasite” zagrać może trzykrotnie nominowany do Oscara Mark Ruffalo. Chociaż seria jest na wczesnym etapie produkcji, wiadomo już, że aktor ma być brany pod uwagę przez jej twórców. Informację tę podał także portal Deadline, powołując się na własne źródła związane z produkcją. Z Ruffalo skontaktować się miał w tej sprawie sam Bong i obie strony mają być zainteresowane zawarciem porozumienia, jednak oficjalne negocjacje jeszcze się nie rozpoczęły.

Serial „Parasite” , który mocno inspirowany ma być filmem w reżyserii Joon-ho Bonga, jest na bardzo wczesnym etapie produkcji. Wciąż nie ukończono scenariusza, nie przeprowadzono także castingów. Collider zwrócił się z prośbą o komentarz do HBO. „Limitowana seria HBO zainspirowana przez »Parasite« jest na wczesnym etapie rozwoju, a spekulowanie na temat postaci lub obsady, jest przedwczesne” - czytamy w krótkim oświadczeniu.

Cztery Oscary dla „Parasite”

Film „Parasite” zdobył cztery Oscary w kategoriach: najlepszy film, najlepszy reżyser (Joon-ho Nong, najlepszy scenariusz oryginalny (Jin Won Han, Joon-ho Bong) i najlepszy film międzynarodowy. Jest to pierwszy południowokoreański film, który zdobył statuetkę w kategorii głównej oraz pierwszy nagrodzony za reżyserię. „Parasite” to także pierwszy w historii film nieanglojęzyczny, który otrzymał Oscara w kategorii głównej.

Wcześniej „Parasite” został nagrodzony m.in.: Złotym Globem dla najlepszego filmu zagranicznego, Złotą Palmą w Cannes za najlepszy film, Critics Choice dla najlepszego reżysera i za najlepszy film zagraniczny czy nagrodą Amerykańskiej Gildy Aktorów Filmowych dla najlepszego filmowego zespołu aktorskiego.

„Parasite” – o czym jest film?

„Parasite” to trzymająca w napięciu opowieść, w której czworo ludzi bez przyszłości wpada na pomysł przekrętu doskonałego. Kierowca bez pracy, gospodyni bez domu, student bez kasy i dziewczyna bez perspektyw wspólnie stworzą perfekcyjny plan: jak w najkrótszym czasie stać się kimś i zająć miejsce bogaczy. W świecie, w którym liczy się tylko wydajność i sukces, przechytrzą system i zawalczą o siebie. Nawet, jeśli będzie to wymagało przekroczenia cienkiej granicy między tym, co jeszcze dozwolone, a tym, co absolutnie zabronione.

Oscary 2020. Jak wyglądały gwiazdy? Zobacz zdjęcia z ceremonii

