Macaulay Culkin wraca do spotkania z Michaelem Jacksonem. „Nic mi nie zrobił”

Culkin w młodości przyjaźnił się z Michaelem Jacksonem. Spędził też trochę czasu w jego posiadłości Neverland Ranch. Tej samej, gdzie według Wade'a Robsona i Jamesa Safechucka dochodziło do molestowania młodych chłopców. Culkin w pierwszym wywiadzie od głośnego dokumentu „Leaving Neverland” odniósł się do oskarżeń kierowanych pod adresem Jacksona. Przyznał, że spotyka się z podobnymi pytaniami, głównie przez fakt przyjaźni, która łączyła go z oskarżonym.

– Słuchajcie. Zacznę od jednego prawdziwego zdania: On nigdy mi niczego nie zrobił. Nigdy nie widziałem, żeby robił cokolwiek. I szczególnie w w tym momencie w życiu nie miałbym żadnego powodu, żeby cokolwiek ukrywać – stwierdził aktor o 22 lata młodszy od Jacksona. – Gość odszedł. Nie zamierzam mówić, że byłoby to w dobrym stylu, czy coś, ale obecnie to dobry moment, żeby przemówić. I jeżeli miałbym o czymś powiedzieć, to na pewno bym to zrobił. Ale nie, nigdy niczego nie widziałem. On nigdy niczego nie zrobił – zapewniał Macaulay Culkin.

Culkin o przyjaźni z Jacksonem. Wywiad ze stycznia 2019 roku

Macaulay Culkin w programie „Inside of You With Michael Rosenbaum", który jest udostępniony w serwisie YouTube, mówił, że poznał Króla Popu na początku lat 90. – Nasza przyjaźń mogła wydawać się dziwna, ale dla mnie miała sens – powiedział aktor. Jak podaje CNN, relacja Jacksona i Culkina, których dzieliły 22 lata, od zawsze interesowała fanów, zwłaszcza po tym, jak piosenkarz stanął przed sądem. Zarzucano mu, że molestował 13-letniego chłopca. Piosenkarz, który zmarł w wieku 50 lat został uznany za niewinnego. – To jedna z moich przyjaźni, którą ludzie kwestionują, tylko dlatego, że Michael Jackson był najbardziej znaną osobą na świecie – powiedział Culkin podczas programu.

„Nikt w mojej szkole nie rozumiał tak naprawdę”...

Aktor przyznał także, że przyjaźń z Michaelem Jacksonem była dla niego bardzo ważna. Doskonale się rozumieli. – Nikt w mojej szkole nie rozumiał tak naprawdę, co przeżywam, a on był osobą, która przeszła dokładnie tę samą drogę i chciał się upewnić, że nie jestem sam – poinformował Macaulay Culkin. Przypomnijmy – Michael Jackson zaczął karierę jako dziecko. Występował wówczas w zespole Jackson Five. Kariera Culkina zaczęła się w podobny sposób. Jako chłopiec zyskał popularność, wcielając się w rolę ośmiolatka w filmie „Kevin sam w domu".

Culkin w opublikowanym wywiadzie opisał Jacksona jako „zabawnego", „wesołego", „słodkiego", „łagodnego" i „wspaniałomyślnego". – Wiem, że to wielka sprawa dla wszystkich, ale była to normalna przyjaźń – podsumował aktor.

