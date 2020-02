Tak wyglądał ostatni dzień na planie filmu „Joker”. Reżyser pokazał zdjęcia

„Wszystkie (zdjęcia – red.) zostały zrobione podczas ostatniego dnia na planie. Z pewnością był to słodko-gorzki moment – podczas gdy świetnie było to zakończyć, to równocześnie było to tak intensywne i wyjątkowe doświadczenie, które nagle się skończyło. Cóż to była za podróż. A jej kulminacją było zobaczenie Joaquina wchodzącego na scenę w ten weekend” – napisał, odnosząc się do zamieszczonych zdjęć, Todd Phillips. Podziękował także jeszcze raz całej obsadzie i ekipie filmowej. Dodał, że zwłaszcza jest wdzięczny fanom, którzy mimo wielkiego hałasu otaczającego film, potrafili zobaczyć jego głębię.

Galeria:

Zdjęcia z planu filmu "Joker"

„Joker” podczas 92. ceremonii rozdania Oscarów otrzymał dwie statuetki. Nagrodę dla najlepszego aktora pierwszoplanowego zgarnął Joaquin Phoenix za tytułową rolę. Hildur Guðnadóttir nagrodzona została natomiast statuetką za najlepszą muzykę oryginalną.



O czym jest film „Joker”?

„Joker” to dramat psychologiczny, całkowicie poświęcony postaci o tym samym imieniu z komiksów wydawnictwa DC Comics. Kontrastuje jednak z innymi produkcjami DC Extended Universe, które przeznaczone są dla młodszych widzów. Film opowiada historię jednego z najpopularniejszych czarnych charakterów w historii komiksu i popkultury w ogóle. Dowiadujemy się z niego, jak tytułowy antybohater schodził na drogę przestępstwa i stacza się w otchłań szaleństwa. Akcja toczy się w 1981 roku, gdy Arthur Fleck – nieudolny komik, zaczyna siać zbrodnię i chaos w Gotham City, stając się przerażającą legendą znaną jako Joker.

Jak zrodził się pomysł na film „Joker”?

W latach 2014-2015 Joaquin Phoenix wyrażał zainteresowanie występem w filmie przedstawiającym „studium postaci”, takiej jak Joker. Jego agent proponował mu nawet spotkanie z wytwórnią, jednak aktor nie wierzył, że film może dotyczyć postaci Jokera, która została już pokazana w wielu obrazach. W 2017 roku ogłoszono, że powstanie jednak film o tym czarnym charakterze, a na stanowisku reżysera stanął Todd Phillips. Stworzył on też scenariusz wraz z Scottem Silverem, a drugim producentem zostać miał Martin Scorsese. Podawano, że produkcja oparta będzie właśnie na jego filmach takich jak „Taksówkarz” (1976), „Wściekły Byk” (1981) czy „Król komedii” (1983). Ostatecznie Scorsese zrezygnował ze stanowiska producenta i został producentem wykonawczym. Produkcją zajmował się zatem sam Phillips oraz Bradley Cooper oraz Emma Tillinger Koskoff z ramienia firmy produkcyjnej Scorsese’a, Sikelia Productions.

Galeria:

Oscary 2020. MEMYCzytaj także:

Joaquin Phoenix z Oscarem za rolę w filmie „Joker”. Mocne przemówienie aktora