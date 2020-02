Jest zwiastun „The French Dispatch” Wesa Andersona. Ronan i Chalamet nie do poznania

We wtorek twórcy poinformowali, że film otrzymał kategorię wiekową R, co oznacza, że osoba poniżej 17. roku życia może obejrzeć film w kinie tylko z udziałem osoby dorosłej. Jak podano, w obrazie występuje „nagość, sceny seksualne i wulgarny język”. O czym będzie najnowszy obraz reżysera hitów takich jak „Grand Budapest Hotel” (2014) czy „Rushmore” (1998)? To „przeniesienie na ekran opowiadań z amerykańskiego magazynu o fikcyjnym świecie XX wieku”. Fabuła osadzona ma być we francuskim mieście.

Fanów kina do produkcji przyciągnie nie tylko znany reżyser ale też gwiazdorska obsada. W filmie zagrali: Benicio Del Toro, Adrien Brody, Tilda Swinton, Lea Seydoux, Frances McDormand, Timothee Chalamet, Lyna Khoudri, Jeffrey Wright, Mathieu Amalric, Stephen Park, Bill Murray, Owen Wilson, Liev Schreiber, Elisabeth Moss, Edward Norton, Willem Dafoe, Lois Smith, Saoirse Ronan, Christoph Waltz, Cecile De France, Guillaume Gallienne, Jason Schwartzman, Tony Revolori, Rupert Friend, Henry Winkler, Bob Balaban, Hippolyte Girardot i Anjelica Huston.

Premiera filmu „The French Dispatch” zaplanowana jest na 24 lipca.

