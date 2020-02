21 lat od premiery „Ogniem i mieczem”. Jak wyglądają dziś filmowi Helena, Bohun czy Skrzetuski?

W filmie „Ogniem i mieczem” na podstawie scenariusza i w reżyserii Jerzego Hoffmana główne role zagrali m.in. Izabella Scorupco, Michał Żebrowski, Aleksandr Domogarow, Krzysztof Kowalewski, Zbigniew Zamachowski, Wiktor Zborowski, Wojciech Malajkat i Ewa Wiśniewska.

Po premierze filmu piosenka Edyty Górniak i Mietka Szcześniaka „Dumka Na Dwa Serca” stała się ogromnym hitem. Efekty specjalne do obrazu tworzyła firma Machine Shop, która pracowała między innymi nad produkcjami „Terminator 2: Dzień sądu” czy „Braveheart. Waleczne serce” . Do kin na „Ogniem i mieczem” wybrało się 7,15 mln ludzi, co stanowiło największą liczbę widzów po 1989 roku.

