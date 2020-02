Anna Wendzikowska o kulisach oscarowej gali. „To była szalona noc”

Anna Wendzikowska często dzieli się na Instagramie zdjęciami z hollywoodzkimi sławami, z którymi przeprowadza wywiady dla „Dzień dobry” TVN. Zamieszała m.in. fotki z Margot Robbie, Edwardem Nortonem, Michaelem B. Jordanem, Jamiem Foxxem, a nawet Bradem Pittem.

Tym razem jednak wrzuciła kilka swoich zdjęć, zrobionych podczas oscarowej gali, którą relacjonowała dla telewizji TVN. „To była szalona noc. I bardzo pracowity czas w Los Angeles przed galą, w trakcie gali i po gali” – podkreśliła. „Jak to wyglądało od kulis... gdyby nie moja wspaniała ekipa – chłopaki, wiecie, że to o Was – to nic by się nie udało... dzięki! Oby częściej!” – napisała Anna Wendzikowska.

