Przebój z „Wiedźmina” z oficjalną wersją na YouTube. Jak oceniacie ten... „teledysk”?

Na tę wiadomość nie czekał dosłownie nikt. W końcu „Toss A Coin”... słyszeliśmy już setki razy – i to w wielu językach. Nie potrzebowaliśmy wcale oficjalnych wersji, skoro w sieci roiło się od tych nieoficjalnych, brzmiących zresztą identycznie. Jedyną nowością byłby tutaj teledysk. To, co ostatecznie dostaliśmy, trudno jednak tak nazywać. To po prostu przewijające się napisy ze słowami utworu. Stylizowane na pergamin, owszem, ale wciąż tylko napisy.

Fani są jednak zachwyceni. Od 10 lutego polubili oficjalną wersję ponad tysiąc razy. Tylko 14 osób dało „kciuk w dół”. Zapewniamy, że mimo marudzenia nie było nas w tej grupie. Jesteśmy raczej z tymi, którzy po raz setny będą dziś wieczorem nucić: „Toss a coin to your Witcher, O Valley of Plenty! O Valley of Plenty! Ooo! Toss a coin to your Witcher, A friend of humanity! Iiiiii!”

Czytaj także:

Nie mogło być inaczej. Jaskier na stylowej okładce soundtracku z „Wiedźmina”Czytaj także:

Rosyjska wersja „Toss a coin to your Witcher” podbija sieć. Sami oceńcieCzytaj także:

Elon Musk nie śpi, bo oglądał „Wiedźmina”. Zgadnijcie, co nie daje mu spokoju