„No Time to Die”. Posłuchajcie utworu Billie Eilish do najnowszego Bonda!

Gdy pojawiła się informacja, że utwór do superprodukcji o najsłynniejszym agencie świata nagra 18-latka, w sieci zawrzało. Nie brakowało głosów, że Amerykanka, choć ma na swoim koncie już m.in. 5 nagród Grammy, nie posiada „wystarczającego” dorobku, by dołączyć do gwiazd takich jak Adele czy Jack White, których utwory towarzyszyły poprzednim częściom bondowskich przygód. – James Bond to najlepsza seria filmów, jaka kiedykolwiek istniała. Wciąż jestem w szoku. To szaleństwo, że jestem częścią tego wszystkiego – komentowała sama Billie Eilish. Efekt jej pracy można już oceniać. Piosenka „No Time to Die” zadebiutowała 13 lutego. Dajcie znać, jak się Wam podoba!

„No Time to Die” ma być ostatnią produkcją z Danielem Craigiem w roli Jamesa Bonda. Reżyserem kolejnego obrazu o przygodach agenta 007 jest wspomniany Cary Fukunaga („Detektyw” 1 sezon, „To”, „Jane Eyre”, „Ucieczka z piekła”). Z kolei autorami scenariusza są Neil Purvis, Robert Wade I, Scott Z. Burns i Phoebe Waller-Bridge. Za zdjęcia odpowiadał Linus Sandgren. Film kręcony był w Norwegii i we Włoszech, a także w studiu Pinewood w Londynie.

W nowym Bondzie zobaczymy gwiazdy znane nam z poprzednich części, czyli: Daniela Craiga, Christopha Waltza, Ralpha Fiennesa, Naomie Harris, Léę Seydoux, Bena Whishawa, Jeffrey'a Wrighta i Rory'ego Kinneara. W nowych rolach zobaczymy takich aktorów jak: Dali Bensallah, Billy Magnussen, Rami Malek, Lashana Lynch, Ana de Armas i David Dencik. Rami Malek ma zagrać w filmie czarny charakter. Główną piosenkę do filmuzaśpiewa Billie Eilish.

Co wiemy o fabule nowego Bonda?

W tej części wypoczywającego na Jamajce Bonda prosi o pomoc jego stary przyjaciel z CIA Felix Leiter (Wright). Misja polega na uratowaniu porwanego naukowca, jednak okazuje się znacznie trudniejsza, niż zakładano i prowadzi Bonda na trop tajemniczego złoczyńcy, uzbrojonego w niebezpieczną nową technologię.

