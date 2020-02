Co obejrzeć na HBO GO z okazji Walentynek? To propozycje od serwisu

Co można obejrzeć na HBO GO z okazji Walentynek? Jakie są na HBO GO filmy romantyczne warte obejrzenia? Słodka, tragiczna, platoniczna, namiętna – tak serwis streamingowy opisuje swoją bibliotekę wszelkiego rodzaju filmów o miłości. Poniżej znajdziecie propozycję platformy na Walentynki 2020.

„Moulin Rouge!”

Paryż, 1899 rok. Christian (Ewan McGregor) jest młodym, idealistycznym poetą, który na przekór ojcu przyjeżdża do stolicy Francji, aby spróbować życia bohemy. Pewnego dnia mężczyzna trafia do legendarnego klubu Moulin Rouge, którego gwiazdą jest najlepiej opłacana w mieście kurtyzana Satine (Nicole Kidman). Między kobietą a mężczyzną niespodziewanie wybucha gorący romans. Satine nie może jednak pozwolić sobie na miłość i musi trzeźwo myśleć o swojej przyszłości.



„Ona”

Świat nieodległej przyszłości. Theodore (Joaquin Phoenix) jest pisarzem, który żyje samotnie w Los Angeles. Mężczyzna próbuje pozbierać się po ostatnim nieudanym związku. Pewnego dnia postanawia kupić nowy, inteligentny system operacyjny. Celem wynalazku, nazwanego „Samantha” i przemawiającego seksownym kobiecym głosem, jest zaspokajanie każdej potrzeby użytkownika. Im dłużej „Samantha” towarzyszy Theodore’owi, tym bardziej on przywiązuje się do niej.



„Słowo na L: Generacja Q”

Bohaterki serialu doświadczają w Los Angeles miłości, rozstań, namiętności, niepowodzeń i sukcesów. Przeżywaj z nimi ich wzloty i upadki, nie tylko w Walentynki.



„Roswell, w Nowym Meksyku”

Po powrocie do rodzinnego Roswell Liz odkrywa, że jej ukochany ze szkolnych lat jest przybyszem z obcej planety.



„Genialna przyjaciółka”

Akcja drugiego sezonu serialu Genialna przyjaciółka rozpoczyna się w momencie, w którym zakończył się poprzedni sezon. Lila i Elena mają po 16 lat i uważają, że w ich życiu nic się nie dzieje. Lila jest świeżo po ślubie, ale ma wrażenie, że po przyjęciu nazwiska męża zatraciła siebie. Elena jest wzorową uczennicą, ale podczas wesela przyjaciółki uświadamia sobie, że nie jest szczęśliwa wśród ludzi ze swojego środowiska, ani w nowym otoczeniu. Podczas wakacji na Ischii dziewczęta spotykają Nino Sarratore, który jako dziecko mieszkał w sąsiedztwie. Nino jest teraz doskonale zapowiadającym się studentem uniwersytetu. To przypadkowe spotkanie kładzie się cieniem na więzi łączącej Elenę z Lilą. Przyjaciółki oddalają się od siebie i każda z nich zaczyna żyć we własnym świecie. Lila wykazuje się doskonałym wyczuciem i otwiera w centrum Neapolu elegancki salon obuwniczy, którego właścicielami jest wpływowa rodzina Solarów. Elena pilnie się uczy, żeby wyrwać się z okolicy jedzie na studia na uniwersytet w Pisie.



„Szukając Alaski”

Młody chłopak trafia do szkoły z internatem, w której musi zmierzyć się z niespodziewaną tragedią. Serial oparty na bestsellerowej powieści Johna Greena.



„Aladyn”

Aladyn (Mena Massoud) to pocieszny rozrabiaka, a jego domem są ulice miasta Agrabah. Księżniczka Dżasmina (Naomi Scott) jest natomiast córką Sułtana (Navid Negahban), która chciałaby poznać świat poza pałacowymi murami. Jej ojciec przeciwny jest jej marzeniom. Pewnego dnia Aladyn pomaga Dżasminie, gdy ta przebrana za prostą dziewczynę odwiedza targowisko, i z miejsca się w niej zakochuje. Chłopak zostaje przypadkowo zamieszany w spisek przygotowywany przez nadwornego czarnoksiężnika Dżafara (Marwan Kenzari), a w jego ręce trafia niezwykła lampa oliwna, w której mieszka Dżin (Will Smith).



„Zwykłe chwile”

Mieszkający w Nowym Jorku nastolatek Howie Sheffield (Brendan Meyer) nie lubi zajęć sportowych, ma dziwną fryzurę i na pewno nie zostałby wybrany na króla balu. Zupełnie mu to jednak nie przeszkadza. Jedyne na czym mu zależy to najpiękniejsza kobieta, jaką w życiu widział. Odessa (Jemima Kirke), bo tak jej na imię, zawsze siada w tym samym miejscu w autobusie. Tylko myśl o niej odciąga chłopaka od martwienia się ciągłymi problemami w związku jego rodziców. Przy okazji Howie zupełnie nie zauważa, że cierpiąca na astmę dziewczyna z biblioteki (Harley Quinn Smith) zaczyna się w nim zakochiwać.



„Gdyby ulica Beale umiała mówić”

Harlem, początek lat siedemdziesiątych XX wieku. Tish (KiKi Layne) i Fonny (Stephan James) są afroamerykańską parą, która kocha się nad życie. Pewnego dnia jednak mężczyzna trafia do więzienia pod zarzutem gwałtu na pochodzącej z Porto Rico kobiecie. Jego solidne alibi podważane jest przez przedstawicieli prawa. Sytuacja jest tym bardziej dramatyczna, że Tish spodziewa się dziecka. Zdesperowana dziewczyna i jej doświadczona przez życie matka podejmują różne próby uwolnienia chłopaka od postawionych mu zarzutów.



„Gloria Bell”

Gloria (Julianne Moore) jest rozwódką po pięćdziesiątce, która stara się żyć pełnią życia. Nie zawsze jest to jednak łatwe. Jej dorosłe dzieci mają dla niej coraz mniej czasu, a były mąż znajduje sobie młodszą partnerkę. Pewnej nocy kobieta w jednym z klubów nocnych w Los Angeles poznaje Arnolda (John Turturro), a niespodziewany romans wywraca jej codzienność do góry nogami… Nadzieja miesza się z niepewnością, a euforia z lękiem przed rozczarowaniem.



„Narodziny gwiazdy”

Film opowiada historię Jacksona Maine'a (Bradley Cooper) i Ally (Lady Gaga). Maine jest gwiazdorem muzyki country, którego kariera chyli się ku upadkowi, kiedy odkrywa utalentowaną piosenkarkę Ally. Jack nakłania Ally do wyjścia z cienia i pomaga jej osiągnąć sławę. Kariera Ally szybko jednak przyćmiewa dokonania Jacka i musi sobie poradzić z tym, że jego gwiazda powoli gaśnie.



„Foodie Love”

Bohaterów serialu Foodie Love łączy ze sobą aplikacja mobilna, która kojarzy w pary miłośników jedzenia. Za jej sprawą dwoje trzydziestokilkulatków, mimo towarzyszących im wątpliwości wynikających z doświadczeń w ich poprzednich związkach, postanawia poznać się lepiej. W ciągu kilku randek będą musieli sprawdzić, czy zachwyt, jaki wzbudza w obojgu japoński owoc yuzu lub wspólna niechęć do kulinarnej pretensjonalności są wystarczające, aby stać się filarem długoterminowej relacji.



„To właśnie życie”

Will (Oscar Isaac) i Abby (Olivia Wilde) są parą z Nowego Jorku, która zakochała się w sobie na studiach. Opowieść o ich życiu jest punktem wyjścia dla składającego się z wielu nowel filmu. Obraz pokazuje historię miłosną obejmującą wiele pokoleń, dziesięcioleci i kontynentów – od ulic Nowego Jorku po hiszpańską wieś, a wszystko łączy jedno wydarzenie...Czytaj także:

