Oburzenie po materiale „Wiadomości” TVP o Kindze Rusin. „I na to dostaną 2 mld zł”

„Trwa medialna burza po tym jak Kinga Rusin zamieściła w internecie legendarny już wpis. Relacja z prywatnej imprezy w sposób szczególny rozśmieszyła wiele środowisk, bo znana dziennikarka, która przez lata mówiła innym jak żyć, sama nie potrafiła się odpowiednio zachować” – czytamy w zapowiedzi materiału o dziennikarce TVN, który wyemitowano w „Wiadomościach” TVP. To, co pokazano w programie informacyjnym telewizji publicznej także wywołało sporą „medialną burzę”.

Autorem materiału TVP jest Maciej Sawicki. Wpis dziennikarki TVN skomentował m.in. Jarosław Jakimowicz, który ocenił, że dziennikarka skompromitowała Polskę. – Na szczęście Rusin skompromitowała głównie siebie, a nie Polskę, bo zagraniczne media określają ją głównie jako rosyjską prezenterkę telewizyjną. Złośliwi ferują, że to przez jej zachowanie – stwierdził reporter telewizji publicznej. Sawicki dla zilustrowania swojej tezy posłużył się m.in. anonimowym komentarzem z serwisu Pudelek.pl, internetowym memem z Rusin w roli głównej oraz wpisem z Twittera Jacka Piekary. – Rusin to jedna z twarzy pseudoelity, która od lat próbuje wmówić Polakom, jak mają żyć. Ta grupa celebrytów chce uchodzić za arbitrów dobrego smaku i elegancji, ale gardzą Polakami – dodał dziennikarz TVP. Fragmenty wpisów prowadzącej „Dzień dobry TVN” odczytał mężczyzna komicznie cienkim głosem, naśladując kobietę. – Widzowie byli oburzeni, bo to właśnie dziennikarze TVN często kreują się na strażników tolerancji, używając jak pałki haseł rasizmu czy antysemityzmu w sporze z Polakami, którzy prezentują inne wartości niż gwiazdy komercyjnej telewizji – podsumował Sawicki. Reporter przypomniał także

Po emisji materiału w sieci pojawiło się mnóstwo krytycznych komentarzy:

„Adele na zdjęciu po zrzuceniu chyba z 30 kg!”

Tuż po Oscarach, Kinga Rusin zamieściła obszerny wpis na Instagramie. Dziennikarka gościła bowiem na zamkniętej imprezie, której gospodarzami byli Beyoncé‬ i Jay Z, i postanowiła o tym opowiedzieć. Choć w trakcie wieczoru nie można było wykonywać zdjęć, Kinga Rusin znalazła inny sposób, by podzielić się wrażeniami – szczegółowo opisała przyjęcie. Zamieściła też jedną fotografię wykonaną po imprezie – z piosenkarką Adele, z którą – jak przyznała – rozmawiała o butach. Przy okazji publikacji zdjęcia Kinga Rusin skomentowała metamorfozę brytyjskiej gwiazdy. „Adele na zdjęciu po zrzuceniu chyba z 30 kg!” – oceniła.

Z relacji dziennikarki wynikało, że twórczyni hitu do bondowskiego „Skyfall” była tylko jedną ze sławnych osób, z którymi Rusin miała okazję wejść w interakcję. Prezenterka wspominała m.in. naukę tańca w wykonaniu Jaya Z. Jak przyznała, cała impreza zorganizowana została tak, by nikt nie zakłócał spokoju jej uczestników. „Tylko około 200 osób, na małej, klubowej przestrzeni, z najlepszą muzyką, z zakazem robienia zdjęć (powyższe to wyjątek poimprezowy). Ulica zamknięta i pilnie strzeżona, wejście kuchennymi drzwiami, żeby nie dało się nikogo sfotografować. Impreza, na której wszyscy mogą się wyluzować i zaszaleć! Każdy dostaje na wejściu... kapcie (nie weszłam w tę opcję) i bawi się bez skrępowania do białego rana” – pisała Rusin.

„Charlize Theron zaproponowała mi kawałek pizzy”

Dziennikarka zdradziła we wpisie, że poza rozmową z Adele o jej szpilkach, miała okazję poznać Rihannę czy Leonardo DiCaprio. „‪Jay Z‬ uczył mnie układu tanecznego (bezskutecznie bo skomplikowany, ale za to było śmiesznie), ‪Beyoncé‬ patrząc na mój brokatowy, świecący garnitur stwierdziła ze śmiechem że ją przyćmiłam (miała na sobie ciemnogranatową, welurową suknię)”... – można było przeczytać w poście. Uwagę na Polkę miał zwrócić sam Bradley Cooper, który – według relacji Rusin – spędzał wieczór „otoczony wianuszkiem dziewczyn”.

To nie koniec przygód dziennikarki. „Charlize Theron zaproponowała mi kawałek pizzy, kiedy z ciekawości zajrzałam do pudełka które niosła (do jedzenia była do wyboru pizza, kawior, ostrygi lub homary). W towarzystwie Lany del Rey był reżyser Jo Jo Rabbit – Taika Waititi, z nim rozmawiałam najdłużej, o jego filmie, który uwielbiam” – wspominała Rusin.

Finalnie gwiazda TVN usunęła jednak wpis, ponieważ – jak stwierdziła – to było szaleństwo, którego nie do końca przewidziała.

