21 lat od premiery serialu „Rodzina zastępcza”. Jak zmienili się m.in. Alutka, Eliza czy Filip?

Chyba wszyscy kojarzą piosenkę „Tkanina” , która pojawiała się na początku i na końcu serialu nadawanego w telewizji Polsat od 23 lutego 1999 do 20 grudnia 2009 roku. Tekst do utworu napisał Jacek Cygan, a muzykę skomponował Seweryn Krajewski. On także zaśpiewał tę piosenkę.

Akcja serialu opowiadała o rodzinie Kwiatkowskich, która mieszka w Warszawą. Anka i Jacek Kwiatkowscy mają dwoje dzieci – Majkę i Filipa. Postanowili także przysposobić Romka, chłopca z domu dziecka. Później pojawiły się także dwie dziewczynki Zosia i Eliza. Obok Kwiatkowskich mieszkali także Kossoniowie – Alutka oraz Jędrula, których gosposią była Jadzia, kuzynka Anki.

Od premiery serialu minęło już prawie równe 21 lat. W naszej galerii możecie zobaczyć, jak przez lata zmieniła się jego obsada.

