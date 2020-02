Netflix. Ten film zobaczysz bez zakładania konta i logowania się. Niespodzianka od serwisu

Po wejściu na stronę internetową Netfliksa musimy tylko zjechać nieco niżej kursorem i odnaleźć informację „Zacznij oglądać teraz bez rejestracji” . Później zainteresowani muszą wybrać znajdującą się obok opcję „Oglądaj teraz” i gotowe. Serwis przenosi nas na kolejną stronę, na której możemy włączyć film. „Mas ochotę na szczerą opowieść o nastoletniej miłości? Obejrzyj »Do wszystkich chłopców, których kochałam« bezpłatnie” – zachęca Netflix.

Do kiedy za darmo obejrzymy film „Do wszystkich chłopców, których kochałam” na Netflix?

Jak podaje serwis Variety, film dostępny będzie bezpłatnie do 9 marca. Celem jest zachęcenie widzów do subskrybowania serwisu Netflix. Można bowiem na nim już obejrzeć kontynuację filmu, czyli „Do wszystkich chłopców, których kochałam. P.S. Wciąż cię kocham” . Produkcja pojawiła się w serwisie 12 lutego.

O czym jest film „Do wszystkich chłopców, których kochałam”?

Wyobraź sobie, że wszyscy, w których kiedykolwiek się podkochiwałaś, dowiadują się o Twoich uczuciach... w jednej chwili. Gdy listy miłosne, które Lara Jean Song Covey pisała w sekrecie do wszystkich pięciu chłopców, w których była zakochana, zostają nagle wysłane do adresatów, jej dotąd wyimaginowane życie uczuciowe zostaje wywrócone do góry nogami. W filmowej adaptacji bestsellerowej i docenionej przez „New York Times” powieści młodzieżowej autorstwa Jenny Han występują między innymi Lana Condor („Alita: Battle Angel”, „X-Men: Apocalypse”) i Noah Centineo („Sierra Burgess jest przegrywem”, „The Fosters”).

Czytaj także:

21 lat od premiery serialu „Rodzina zastępcza”. Jak zmienili się m.in. Alutka, Eliza czy Filip?