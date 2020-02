O co chodzi w nowym programie Netfliksa „Miłość jest ślepa”?

Uczestnicy nie mogą używać telefonów komórkowych i dyskutować z innymi uczestnikami programu, poza swoją „parą” . Po upływie około 10 dni, pary, które zainteresowane są kontynuowaniem eksperymentu, zaręczają się. Jeżeli każde z nich się na to zgodzi, spotykają się wówczas po raz pierwszy twarzą w twarz i zaraz po tym są wysyłani na wakacje typu „miesiąca miodowego” do Meksyku. Po powrocie, wracają do prawdziwego świata i rozpoczynają okres wspólnego mieszkania, który trwa cztery tygodnie. Wówczas przedstawiają swoja „drugą połówkę” swojej rodzinie i znajomym. Po czterech tygodniach biorą ze sobą ślub, jeżeli każde z nich się na to zdecyduje.

Ideą programu jest sprawdzenie, czy miłość rzeczywiście jest ślepa. Twórcą programu jest Chris Coelen z Kinetic Content. Program oglądać możemy na Netfliksie od 13 lutego.

