Amanda Bynes zaręczyła się i pokazała narzeczonego. „Miłość mojego życia”

„Zaręczona z miłością mojego życia” – napisała przy zdjęciu Amanda Bynes, pokazując dłoń z dużym pierścionkiem zaręczynowym. Na fotce widać także dłoń mężczyzny, który zdaje się mieć na swoim palcu złotą obrączkę.

Informacja przekazana przez Bynes, wywołała masę gratulacji od fanów aktorki. „Gratulację, piękny pierścionek!” ; „Cieszę się, że ci się wszystko układa” – takie komentarze można przeczytać pod postem. Fani zaczęli także domniemywać, kto może być narzeczonym Bynes. Aktorka postanowiła zatem pokazać zdjęcie z nim. „Mój ukochany” – napisała w opisie.

Kariera Bynes

Amanda Bynes ma 33 lata. W wieku 13 lat została prowadzącą własnego show „Szał na Amandę” . W USA cieszył się on ogromną popularnością. W późniejszych latach aktorka pojawiła się w wielu filmach komediowych i serialach, m.in. w „Ona to on” , „Lakier do włosów” , „Czego pragnie dziewczyna” , „Siostrzyczki” czy „Łatwa dziewczyna” .

Problemy aktorki

Od 2010 do 2014 roku Amanda Bynes kilkakrotnie była zatrzymywana przez policję w związku ze swoim zachowaniem w miejscach publicznych. W 2018 roku w rozmowie z magazynem „Paper” aktorka mówiła o swoich problemach z uzależnieniem. Powiedziała, że rekreacyjnie próbowała kokainy i ekstazy, jednak głównie zażywała Adderall. Przyznała, że zwróciła na niego uwagę po tym, jak w jednym z magazynów w 2007 przeczytała, że pomaga on schudnąć. – Pomyślałam, że muszę dostać go w swoje ręce – powiedziała.

Mówiła też o tym, jak to, w jaki sposób widzi swoje ciało wpływało na jej stan psychiczny. W tym kontekście odniosła się do odbioru jej występu w filmie „Łatwa dziewczyna” . – Dosłownie nie mogłam znieść mojego występu w tym filmie i nie podobała mi się moja gra. Byłam całkowicie przekonana o tym, że muszę przestać być aktorką po tym, jak to zobaczyłam – mówiła.

– Te czasu eksperymentowania (z narkotykami) już dawno się skończyły. Nie jestem smutna z tego powodu i nie tęsknię za tym, ponieważ bardzo wstydzę się tego, jak się przez nie zachowywałam – podkreśliła aktorka. – Kiedy się ich pozbyłam, to było tak, jakbym wróciła do siebie i od razu zdałam sobie sprawę z tego, co zrobiłam. To było tak, jakby ktoś obcy wtargnął w moje ciało – podkreśliła.

W 2018 roku Bynes oświadczyła na Twitterze, że od 4 lat jest „czysta” od narkotyków i innych używek, w czym pomogli jej rodzice.

