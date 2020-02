Nowy serial producentów „Stranger Things”. „To nie jest OK” będzie hitem?

Producentami nowego serialu są twórcy z 21 Laps Entertainment, która stoi za "Stranger Things", koproducentem "To nie jest OK" jest ponadto Jonathan Entwisle, który tę samą rolę pełnił przy serii "The End of the F***ing World", również na podstawie powieści Forsmana.

Serial „To nie jest OK” opowiada o losach Sydney (w tej roli Sophia Lillis), która boryka się z trudnościami zarówno w domu jak i w szkole. Dziewczyna zmaga się ze swoją seksualnością – jest zakochana w swojej najlepszej przyjaciółce Dinie (Sofia Bryant), podczas gdy budzić się w niej zaczynają tajemnicze moce.

Jonathan Entwisle opisując nowy serial nazwał go „siedmioodcinkowym połączeniem »X-Mena« z »Klubem winowajców« i »Ladybird«” . Premiera serialu 26 lutego na Netflix.

