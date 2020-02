Sharon Osbourne zmieniła kolor włosów. Ciemna czerwień była jej znakiem rozpoznawczym

Po prawie dwóch dekadach farbowania włosów na charakterystyczną głęboką czerwień, Sharon Osbourne zdecydowała się na zmianę. Na Instagramie Jacka Martina pojawiło się zdjęcie 67-latki, której włosy są koloru białego.

„Sharon ma w 100 proc. białe włosy, a od 18 lat farbowała włosy raz w tygodniu na ciemnoczerwony kolor. Wyjaśniła mi, że chciała dokonać tej zmiany już dawno temu, jednak za każdym razem, gdy próbowała, kończyło się to katastrofą” – pisze fryzjer. „Sharon była bardzo zmęczona farbowaniem włosów raz w tygodniu, a jest do tego zobowiązana, ze względu na to, że prawie codziennie jest w telewizji” – dodał. „Zajęło mi to w sumie osiem godzin, doprowadzenie Sharon do platynowego blondu” – poinformował.

Co myślicie o nowym kolorze włosów Osbourne?

