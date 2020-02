Szyc pisze o alkoholizmie i zwraca się do aktorów grających w TVP: Nie da rady dalej udawać

Autor reportażu Maciej Sawicki w sobie tylko znany sposób włączył do tematu Kingi Rusin Borysa Szyca, o którym mówił, iż jest on „znany ze słabości do alkoholu i wstydu, jaki przynosi Polsce za granicą”. Wywołany do tablicy aktor przypomniał, że nie pije od 10 sierpnia 2014 roku i opisał szczerze, jak wielkim problemem była dla jego bliskich i jego samego choroba alkoholowa. „Trzeźwienie to ciężka praca ale najpiękniejszy prezent jaki możesz dać sobie i swoim bliskim. Moja praca trwa już szósty rok. 10.08.2020 roku minie równo 6 lat, odkąd nie piję” – podkreślał.

Szyc porównał swój alkoholizm do obecnego stanu TVP. Zwracając się bezpośrednio do Macieja Sawickiego oraz twórców „Wiadomości”, aktor życzył im znalezienia granicy swojego upadku i odwagi do dokonania zmiany, do rozpoczęcia leczenia. Nie miał też skrupułów, by zwrócić uwagę koleżankom i kolego, grającym w TVP.

„Chyba już nie da rady dalej udawać, że gracie i reżyserujecie nie w tym samym miejscu, w którym lecą »Wiadomości«... Jeśli podejmujecie taką decyzję, rozumiem. Ale niech dzieje się to świadomie. Nie udawajcie, że nie widzicie tych kłamstw i manipulacji. Dajecie swoją twarz tym ludziom” – zwracał uwagę Szyc.

