W wieku 35 lat zmarł Jason Davis. Aktor znany był m.in. z seriali „Roseanne” i „Siódme niebo”

Informację o śmierci aktora podała firma reprezentująca Jasona Davisa Wolfie Cohen Entertainment. „Jesteśmy bardzo zasmuceni stratą i mieliśmy kilka świetnych projektów, nad którymi pracowaliśmy. Bardzo nam przykro doświadczać śmierci kogoś tak młodego” - czytamy.

Przyczyna śmierci aktora nie została podana do wiadomości publicznej. „Jason miał złote serce i radość życia” - powiedziała matka aktora Nancy Davis Rickel w rozmowie z „The Hollywood Reporter” . „Był taką troskliwą duszą dla każdego, kogo poznał” - dodała.

Davis podkładał głos pod Mikey'a Blumberga w animowanym programie Disney Channel „Recess” , emitowanym w latach 1997-2001. Wystąpił także w kilku serialach telewizyjnych m.in. w „Roseanne” i „Siódmym niebie” .

Aktor pojawił się w 2010 roku w programie „Celebrity Rehab with Dr. Drew” , aby omówić swoje problemy z używkami. Później założył organizację charytatywną Cure Addiction Now, która pomaga ludziom uzależnionym w powrocie do zdrowia.

