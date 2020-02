W „Wiedźminie” zagra gwiazda „Gry o Tron”. Wyciekają kolejne informacje na temat drugiego sezonu serialu

Jak informuje portal Redanian Intelligence, który wielokrotnie jako pierwszy docierał do nowych informacji z planu „Wiedźmina”, które następnie się potwierdzały, Kristofer Hivju znany z roli Tormunda w serialu „Gry o Ton” zagra Nivellena.

Nivellen to postać z opowiadania Andrzeja Sapkowskiego „Ziarno Prawdy”. Już wcześniej pojawiały się informację, że niektóre opowiadania, które nie znalazły się w pierwszym sezonie „Wiedźmina” trafią do drugiego. Sama Lauren S. Hissrich jeszcze przed premierą serialu uspokajała fanów na Twitterze, zdradzając, że niektóre z nich mogą pojawić się później. „Ziarno Prawdy” jest jednym z ulubionych opowiadań Hissrich.

Lambert i Coën

Zgodnie z informacjami Redanian Intelligence, w rolę wiedźmina Lamberta wcieli się Paul Bullion, znany z serialu „Peaky Blinders”. Z kolei jego i Geralta kolegę po fachu pochodzącego z Poviss Coëna ma zagrać znany z brytyjskiej serii „Marcella” oraz produkcji „Młody Wallander” Yasen Atour.

Aktorzy oficjalnie nie potwierdzili tej informacji, ale Bullion założył sobie nowe konto na Instagramie, na którym obserwuje już całą obsadę „Wiedźmina”. Dodał tam też filmy z intensywnego treningu walki mieczem.

Obaj aktorzy mają pojawić się w trzech odcinkach.

Kto zagra Vesemira?

Vesemir, mentor Geralta będzie bohaterem filmu anime stanowiącego prequel „Wiedźmina”. Wciąż nie wiadomo jednak, który aktor wcieli się w tę postać w serialu. Jak informuje Redanian Inteligence powołując się na Daniela Richtmana, który miał dotrzeć do dokumentów Netfliksa, rola Vesemira została miała zostać zaoferowana Michaelowi Keatonowi i Madsowi Mikkelsenowi. Jednak aktorzy zrezygnowali z niej.

Richtman zdaje się jednak potwierdzać, że rolę zaproponowano w końcu Markowi Hamillowi. O jego angażu do roli Vesemira pół żartem, pół serio spekuluje się już od marca 2018 roku. Między nim a Lauren S. Hissrich doszło też do ciekawej wymiany wpisów na Twitterze. Wersję, że w końcu rzeczywiście zaproponowano mu rolę potwierdza też anonimowe źródło serwisu „We Got This Coverd”, co również ma wynikać z oficjalnych dokumentów. Jednak warto wziąć pod uwagę to, że informację tego portalu nie zawsze się sprawdzały.

Nawet jeśli to prawda, to wciąż nie wiadomo, czy aktor przyjmie rolę. Dopóki nie otrzymamy większej liczby informacji na ten temat angażu Marka Hamilla do roli Vesemira należy wciąż traktować jedynie jako plotkę.

Obsada i ekipa

W drugim sezonie „Wiedźmina” 14-letnia aktorka Carmel Laniado wcieli się w Violet. Ma zagrać w trzech odcinkach. Jak pisze Deadline, będzie to rola młodej dziewczyny, której figlarna i kapryśna postawa służy jedynie za przykrywkę dla sprytniejszej i sadystycznej postaci. Prawdopodobnie będzie to jakaś przyjaciółka Ciri. W ostatnim czasie Laniado pojawiła się w filmie „Doktor Dolittle” z Robertem Downey Jr oraz w miniserialu BBC/FXA „A Christmas Carol”.

Galeria:

Carmel Laniado

Netflix oficjalnie potwierdza, że w drugim sezonie zobaczymy ponownie Henry’ego Cavilla w roli Geralta, Anyę Chalotrę jako Yennefer i Freyę Allan jako Ciri. Oprócz tego, jak poinformowali sami aktorzy, powrócą Royce Pierreson jako Istredd i MyAnna Buring jako Tissaia de Vries.

Według informacji Redanian Intelligence, w serialu mają pojawić się także takie postacie jak Francesca, Vesemir, Dijkstra, Vanessa-Marie, Rience, Lydia, prawdopodobnie Vereena, Gary. Cześć z nich to postacie z twórczości Sapkowskiego rozszyfrowane z kodowych nazw przez portal, cześć to albo wciąż zakodowane postaci z sagi, albo nowi bohaterowie.

Sama Freya Allan opublikowała zdjęcie, które sugeruje, że wróciła do treningów jako Ciri.

Showrunnerką serialu oczywiście nadal pozostanie Lauren S. Hissrich, a jednym z producentów wykonawczych ponownie będzie Tomek Bagiński. Wiadomo też, że na planie pojawi się nowa specjalistka od kostiumów. Lucinda Wright ma zastąpić Tima Aslama.

Kiedy premiera drugiego sezonu „Wiedźmina”?

Powstanie drugiego sezonu serialu „Wiedźmin” Netflix ogłosił oficjalnie jeszcze przed premierą pierwszego sezonu. Zgodnie z informacjami, do których dotarł portal Variety, podobnie jak pierwszy sezon, drugi ma mieć 8 odcinków.

Data premiery drugiego sezonu nie została jeszcze podana do wiadomości Wiadomo jednak, że zdjęcia do serialu rozpoczęły się w tym miesiącu i mają potrwać do co najmniej połowy sierpnia. Ekipa będzie kręcić w Anglii, Szkocji, Słowacji i Czechach.

Biorąc pod uwagę, że prace na planie pierwszego sezonu ruszyły w listopadzie 2018 r., prawdopodobną datą premiery kolejnych odcinków „Wiedźmina” jest wiosna 2021 r.

Fabuła drugiego sezonu Wiedźmina

Scenariusz drugiego sezonu jest gotowy od grudnia, ale na temat fabuły mamy do tej pory niewiele potwierdzonych informacji. Na pewno serial opowie dalszą historię Geralta, Ciri i Yennefer. Dlatego z pewnością pojawią się tam wątki z pierwszej części sagi Sapkowskiego, czyli z „Krwi Elfów”, a może i z pojedyncze wątki z kolejnej części, czyli z „Czasu Pogardy”. Prawie na pewno pojawią się też pojedyncze opowiadania, które do tej pory nie zostały zekranizowane, m.in. „Ziarno Prawdy” na co wskazuje postać Nivellena. Wiadomo też, że w drugim sezonie „Wiedźmina” ponownie pojawi się Royce Pierreson, który w serialu gra czarodzieja Istredda. To daje podstawy podejrzeniu, że znajdziemy w nim wątki z opowiadania „Okruch Lodu”.

Redanian Intelligence powołując się na swoje źródła zdradziło też, że w serialu mamy zobaczyć Leszego, potwora ze słowiańskich wierzeń, który do tej pory występował jedynie w grach, nie w książkach.

„O drugim sezonie mogę powiedzieć tyle, że, opowiadana w nim historia będzie znacznie bardziej skoncentrowana. Historia będzie silniejsza, ponieważ wszystkie relacje, które nawiązaliśmy w pierwszym sezonie, faktycznie zaczynają przynosić efekty w drugim” – zdradziła Lauren S. Hissrich w wywiadzie z portalem GamesRadar+. „Postacie zaczynają spotykać się i wchodzić w interakcje. Czasami idzie im dobrze, a czasami źle. Ale to trochę tak, jakby wszystkie te elementy składowe, które stworzyliśmy dla świata, zaczęły wreszcie łączyć się w coś bardziej konkretnego” – dodała.

