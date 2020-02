Ben Affleck zdradził, dlaczego porzucił rolę Batmana. „Zapijesz się na śmierć”

– Pokazałem komuś scenariusz Batmana. Ta osoba powiedziała mi: „Myślę, że scenariusz jest dobry. Myślę też, że zapijesz się na śmierć, jeżeli zdecydujesz się na grę w tym filmie po tym, co właśnie przeszedłeś” – przekazał aktor w wywiadzie. Jak mówił Affleck, początkowo pił alkohol „stosunkowo normalnie” , jednak szybko sprawy wymknęły mu się spod kontroli. – Zacząłem pić coraz więcej, gdy moje małżeństwo się rozpadało – mówił. – Próbujesz polepszyć sobie humor jedzeniem, piciem, seksem, hazardem, zakupami. Ale ostatecznie to wszystko tylko pogarsza twoje życie. Następnie starasz się robić jeszcze więcej, aby ten dyskomfort zniknął. A wtedy zaczyna się prawdziwy ból. Staje się to błędnym cyklem, którego nie możesz przerwać. Tak przynajmniej było w moim przypadku – wyznał.

Małżeństwo Afflecka z Garner zakończyło się w 2018 roku, po długiej separacji. 47-letni aktor pojawił się w roli Bruce'a Wayne'a/Batmana trzy razy: „Batman v Superman: Świt sprawiedliwości” (2016), „Lidze Sprawiedliwości” (2017) i w „Legionie samobójców” .

Czytaj także:

Nie żyje Zoe Caldwell, czterokrotna zdobywczyni nagrody Tony