„Spisek przeciwko Ameryce”. Jest zwiastun nowego miniserialu HBO

Sześcioodcinkowy miniserial „Spisek przeciwko Ameryce” jest adaptacją uznanej powieści Philipa Rotha o tym samym tytule. Produkcja przedstawia alternatywną historię Ameryki podczas II wojny światowej, opowiedzianą z punktu widzenia robotniczej rodziny żydowskiej z New Jersey. Jej członkowie obserwują, jak rozwija się kariera polityczna Charlesa Lindbergha, bohaterskiego lotnika i ksenofobicznego populisty, który zostaje wybrany nowym prezydentem Stanów Zjednoczonych. Pod jego wpływem naród zwraca się w stronę faszyzmu.

– Philip Roth, który jest jednym z największych amerykańskich pisarzy, jest przede wszystkim znany jako autor historii, które głęboko poruszają czytelnika, bo traktują o kondycji człowieka – podkreśla David Simon, któremu udało się spotkać z Rothem przed jego śmiercią w 2018 roku, aby omówić założenia projektu. – „Spisek przeciwko Ameryce" jest zupełnie inną powieścią – to poruszający traktat polityczny o Ameryce, która nieoczekiwanie zwraca się w stronę totalitaryzmu i nietolerancji. Tą proroczą książkę wydano ją w 2004 roku. Roth ostrzegał nas, jak może potoczyć się nasza historia i mam wrażenie, że dobrze przewidział rozwój przyszłych wydarzeń – dodaje.

Obsada serialu „Spisek przeciwko Ameryce”

W rolach głównych w miniserialu występują: Zoe Kazan (serial HBO „Kroniki Times Square”) jako Elizabeth „Bess” Levin, troskliwa matka i żona, która z lękiem patrzy w przyszłość i stara się chronić swoją rodzinę w obliczu radykalizacji życia politycznego; Morgan Spector (serial HBO „Zakazane imperium”) jako Herman Levin, jej dumny, nieznoszący sprzeciwu mąż, który pracuje jako agent ubezpieczeniowy i próbuje zachować normalność, podkreślając, że jest amerykańskim obywatelem, pomimo że jego kraj robi ostry zwrot w kierunku faszyzmu, antysemityzmu i ksenofobicznego izolacjonizmu; Winona Ryder (serial HBO „Kto się odważy”) jako Evelyn Finkel, niezamężna, starsza siostra Bess, która poświęciła najlepsze lata swojego życia, by opiekować się niedołężną matką i bardzo chce rozpocząć nowy rozdział w swoim życiu; John Turturro (serial HBO „Długa noc”) jako rabin Lionel Bengelsdorf, polityczny konserwatysta, który niedawno przeprowadził się z Charleston w Karolinie Południowej i wykorzystuje nadarzającą się okazję, by objąć prominentne stanowisko w przyszłym rządzie Lindbergha; Anthony Boyle (broadwayowska sztuka „Harry Potter i przeklęte dziecko”) jako Alvin Levin, wściekły na cały świat osierocony siostrzeniec Hermana, którego poczucie niesprawiedliwości społecznej i różnice w poglądach politycznych z wujem skłaniają go do wyjazdu z Newark, aby walczyć na terenie Europy; Azhy Robertson („Historia małżeńska”) jako 10-letni Philip Levin, najmłodsze dziecko Levinów, który jest bardzo ciekawy świata i martwi się, że wszystko wokół niego ulega zmianie oraz Caleb Malis („Blood Widow”) jako Sandy Levin, artystycznie uzdolniony, nastoletni syn Levinów, który buntuje się przeciwko rodzicom i jest coraz bardziej zafascynowany postacią Lindbergha. W rolach drugoplanowych zobaczymy Davida Krumholtza (serial HBO „Kroniki Times Square”), Michaela Kostroffa (serial HBO „Arcyoszust”) oraz Jacoba Lavala (Team Marco).

Twórcy serialu „Spisek przeciwko Ameryce”

Serial „Spisek przeciwko Ameryce” autorstwa Davida Simona i Eda Burnsa (seriale HBO „Prawo ulicy” oraz „Generation Kill: Czas wojny”), powstał na podstawie powieści Philipa Rotha. Obowiązki producentów wykonawczych pełnią: David Simon, Ed Burns, Nina K. Noble, Joe Roth, Megan Ellison, Sue Naegle, Susan Goldberg oraz Jeff Kirschenbaum. Współproducentami wykonawczymi są Philip Roth i Dennis Stratton. „Spisek przeciwko Ameryce” to siódmy projekt realizowany wspólnie przez HBO i spółkę produkcyjną Simon-Noble. Wcześniejsze produkcje to m.in. seriale „Kto się odważy”, „Treme” i „Kroniki Times Square”.

Premiera miniserialu „Spisek przeciwko Ameryce”

Premiera miniserialu „Spisek przeciwko Ameryce” („The Plot Against America”) zaplanowana została w HBO i HBO GO na 17 marca. Odcinek pierwszy zostanie dodany do serwisu HBO GO nad ranem, równolegle z amerykańską premierą. Na antenie HBO emisja pierwszego odcinka odbędzie się o godzinie 3.00, natomiast powtórka zaplanowana została tego samego dnia na godzinę 20.10. Miniserial liczyć będzie 6 odcinków.

