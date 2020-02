„Miejsce kobiety jest w kuchni”. Lara Gessler tłumaczy swój udział w reklamie drzwi

W rozmowie z portalem Plejada.pl Lara Gessler przyznaje, że reklama z założenia miała być kontrowersyjna. „Chodzi o to, że cokolwiek uchodzi za »babską« cechę czy domenę, to nie znaczy, że mamy się tego wyzbyć i robić tylko rzeczy, które nas stawiają w męskie spodnie. To, co uchodzi za kobiece cechy, to nie jest powód do wstydu, jeśli z głową się do tego podejdzie i to posiądzie. Tak samo faceci w kuchni nie powinni uchodzić za pantoflarzy. Żyjemy w czasach kiedy granice się zacierają, a to, co uchodziło, za typowo babskie może być tak samo pożądane, jak typowo męskie cechy” – stwierdziła.

Córka Magdy Gessler stwierdziła, że „wyrosła w męskim domu, ma samych braci i długo zajęło jej, żeby zrozumieć, że zajęcie się kuchnią to jej wolny wybór, który nie stygmatyzuje” . „Co więcej, gdybym się tego miała wstydzić, to by oznaczało, że poddałam się pewnej presji. Cieszę się, że tak się nie stało i teraz mogę ludzi uświadamiać przez jedzenie, uczyć ich i pokazywać ludziom z całego świata, jak wspaniałą mamy kulturę, również kulinarną” – stwierdziła.

Oprócz billboardu promowanego przez Larę Gessler, pojawiły się jeszcze dwa inne. Na jednym z nich znalazł się napis „Kobiety ciągle gadają i gadają” – w tym wypadku wystąpiła obok hasła dziennikarka muzyczna Gabi Drzewiecka. Trzecie hasło to „Kobiety są przewrażliwione na punkcie dzieci” . Napis ten pojawił się m.in. przed Instytutem Matki i Dziecka w Warszawie. Promowany jest on przez Magdalenę Różczkę.

Czytaj także:

Alan Andersz w osobistym wpisie o swoim wypadku. Pokazał wstrząsające zdjęcie