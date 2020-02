Hayden Panettiere pobita przez partnera. Hickerson został aresztowany

Służby otrzymały wezwanie do domu w Jackson około 2:30 nad ranem w piątek 14 lutego. Osoba, która informowała o zajściu podała, że Brian Hickerson stoi przed domem, w którym mieszka, ponieważ uderzył swoją dziewczynę w twarz. Według policji, mężczyzna uderzył Panettiere „z pięści po prawej stronie twarzy” . Hickerson twierdził, że 30-letnia gwiazda „Nashville” zamknęła się w domu.

Panettiere miała mieć opuchniętą twarz i ranę lewej ręki. Hickerson został aresztowany za przemoc domową, a policja oskarżyła go także o odmowę identyfikacji, ponieważ nie chciał podać swoich danych. To stanowi wykroczenie w stanie Wyoming. Mężczyzna został już zwolniony z aresztu.

To nie pierwszy problem Hickersona z prawem. W maju 2019 roku agent nieruchomości został aresztowany za stosowanie przemocy domowej po tym, jak on i Panettiere wdali się w bójkę. Po tym otrzymał zakaz zbliżania się do aktorki. W listopadzie 2019 roku para wróciła do siebie.

Panettiere ma 5-letnią córkę Kayę z były partnerem Władimirem Kliczko. Dziewczynka mieszka na Ukrainie ze swoim ojcem.

