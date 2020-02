„Nawiedzony dom na wzgórzu” z już nakręconą kontynuacją. Zakończono zdjęcia do „The Haunting of Bly Manor”

Następcą „Nawiedzonego domu na wzgórzu” będzie „The Haunting of Bly Manor”. Nie jest to bezpośrednia kontynuacja. W tym wypadku poznamy historię innej rodziny i inne miejsca. Twórcy obiecują oczywiście, że nie opuści nas charakterystyczne napięcie i atmosfera grozy. W przypadku drugiego sezonu tej serii będziemy mieć do czynienia z adaptacją powieści Henry'ego Jamesa o tytule „The Turn of the Screw” („W kleszczach lęku”), jednej z najczęściej analizowanych i najbardziej wieloznacznych historii o duchach w literaturze anglojęzycznej. Opowiada o guwernantce opiekującej się dwójką sierot. Kobieta podejrzewa, że jej podopieczni dostrzegają w swoim domu zjawiska paranormalne. Możliwe jednak, że wszystko jest tylko jej przywidzeniami, wywołanymi chorobą umysłową.

„Nawiedzony dom na wzgórzu”

„Nawiedzony dom na wzgórzu” opowiadał rozgrywającą się w różnych planach czasowych historię rodziny Crainów. 10-odcinkowy serial powstał na kanwie klasycznej powieści Shirley Jackson. Książka opowiada o piątce rodzeństwa, które wychowało się w „najsłynniejszym nawiedzonym domu w USA”. Oglądamy ich już jako dorosłych, którzy w retrospekcjach powracają do domu swojego dzieciństwa. Próbują zrozumieć rodzinną tragedię i szukają źródeł tkwiących w nich lęków. W recenzjach dużo mówi się o tym, że nie jest to typowy horror polegający wyłącznie na wyskakujących zza ekranu potworach i mogą docenić go także osoby zwykle nie gustujące w tym gatunku.

