U Sapkowskiego była „najpiękniejszą kobietą świata”. Francescę Findabair zagra Mecia Simson

Na forach internetowych i w mediach społecznościowych trwają zażarte debaty na temat tego, czy Mecia Simson będzie w stanie sprostać roli jednej z najpotężniejszych czarodziejek w świecie wykreowanym przez Andrzeja Sapkowskiego. Francesca Findabair to postać szczególna, nie tylko obdarzona ogromną mocą, ale także tytułowana przez pisarza „najpiękniejszą kobietą świata”. Przed Simson stoi wyjątkowo trudne zadanie. Zwłaszcza, że to aktorka z bardzo małym doświadczeniem. Poza programem „Britain's Next Top Model” wystąpiła jedynie w miniserialu „The Hunt” i krótkometrażowym „He Who Has It All”.

Galeria:

Mecia Simson, serialowa Francesca Findabair, "najpiękniejsza kobieta świata"

Netflix poinformował oficjalnie, że do obsady drugiego sezonu „Wiedźmina” dołączy Yasen Atour („Young Wallander”) w roli Coena, Agnes Bjorn („Potwór”) jako Vereena, Paul Bullion („Peaky Blinders”) jako Lambert, Thue Ersted Rasmussen („Szybcy i wściekli 9”) jako Eskel, Aisha Fabienne Ross („Dziewczyna z portretu”) w roli Lydii, Kristofer Hivju („Gra o tron”) jako Nivellen oraz świeżo upieczona absolwentka szkoły aktorskiej, Mecia Simson, jako Francesca.

– Dobre przyjęcie pierwszego sezonu Wiedźmina postawiło wysoko poprzeczkę dla nowych osób dołączających do obsady. Naszej ekspertce od castingu, Sophie Holland i jej zespołowi udało się jednak po raz kolejny znaleźć najlepszych aktorów i aktorki dla wszystkich postaci – mówi Showrunnerka i producentka wykonawcza „Wiedźmina”, Lauren Schmidt Hissrich – Nie mogę także doczekać się, aż zobaczę, jak historie o Wiedźminie ożyją na ekranie dzięki wybranym przez nas utalentowanym reżyserom – dodała

Obsada i ekipa „Wiedźmina”

W nowych odcinkach pojawią się oczywiście gwiazdy pierwszego sezonu, przede wszystkim Henry Cavill („Mission Impossible – Fallout”, „Człowiek ze stali”) odgrywający tytułową rolę wiedźmina, Geralta z Rivii, a także Anya Chalotra („A.B.C”., „Wanderlust”) jako Yennefer, Freya Allan („Dzień trzeci”, „Gunpowder Milkshake”) jako Ciri oraz Joey Batey („Templariusze”, „Cormoran Strike”), ulubieniec fanów serii, jako Jaskier.

Wśród aktorów znanych z pierwszego sezonu, którzy powrócą w nowej serii, znajdą się też MyAnna Buring („Lista płatnych zleceń”) w roli Tissaii, Tom Canton („Szpital Good Karma”) jako Filavandrel, Lilly Cooper („Peterloo”) jako Murta, Jeremy Crawford („Titans”) jako Yarpin Zigrin, Eamon Farren („Twin Peaks”) jako Cahir, Mahesh Jadu („Marco Polo”) jako Vilgefortz, Terence Maynard („Przeklęta”) jako Artorius, Lars Mikkelson („House of Cards”) jako Stregobor, Mimi Ndiweni („Black Earth Rising”) jako Fringilla Vigo, Royce Pierreson („Judy”) jako Istredd, Wilson Radjou-Pujalte („Zagadki rodziny Hunterów”) jako Dara, Anna Shaffer („Harry Potter”) jako Triss Merigold oraz Therica Wilson Read („Young Wallander”) jako Sabrina.

Za reżyserię nowego sezonu odpowiedzialni będą odpowiednio, w przypadku odcinków 1. i 2. Stephen Surjik („Umbrella Academy”), odcinków 3. i 4. Sarah O’Gorman („Przeklęta”), odcinków 5. i 8. Ed Bazalgette („Upadek królestwa”), a odcinków 6. i 7. Geeta V. Patel („Meet The Patels”).

Kiedy premiera drugiego sezonu „Wiedźmina”?

Powstanie drugiego sezonu serialu „Wiedźmin” Netflix ogłosił oficjalnie jeszcze przed premierą pierwszego sezonu. Zgodnie z informacjami, do których dotarł portal Variety, podobnie jak pierwszy sezon, drugi ma mieć 8 odcinków.

Data premiery drugiego sezonu nie została jeszcze podana do wiadomości Wiadomo jednak, że zdjęcia do serialu rozpoczęły się w tym miesiącu i mają potrwać do co najmniej połowy sierpnia. Ekipa będzie kręcić w Anglii, Szkocji, Słowacji i Czechach.

Biorąc pod uwagę, że prace na planie pierwszego sezonu ruszyły w listopadzie 2018 r., prawdopodobną datą premiery kolejnych odcinków „Wiedźmina” jest wiosna 2021 r.

Fabuła drugiego sezonu „Wiedźmina”

Scenariusz drugiego sezonu jest gotowy od grudnia, ale na temat fabuły mamy do tej pory niewiele potwierdzonych informacji. Na pewno serial opowie dalszą historię Geralta, Ciri i Yennefer. Dlatego z pewnością pojawią się tam wątki z pierwszej części sagi Sapkowskiego, czyli z „Krwi Elfów”, a może i z pojedyncze wątki z kolejnej części, czyli z „Czasu Pogardy”. Prawie na pewno pojawią się też pojedyncze opowiadania, które do tej pory nie zostały zekranizowane, m.in. „Ziarno Prawdy” na co wskazuje postać Nivellena. Wiadomo też, że w drugim sezonie „Wiedźmina” ponownie pojawi się Royce Pierreson, który w serialu gra czarodzieja Istredda. To daje podstawy podejrzeniu, że znajdziemy w nim wątki z opowiadania „Okruch Lodu”.

Redanian Intelligence powołując się na swoje źródła zdradziło też, że w serialu mamy zobaczyć Leszego, potwora ze słowiańskich wierzeń, który do tej pory występował jedynie w grach, nie w książkach.

„O drugim sezonie mogę powiedzieć tyle, że, opowiadana w nim historia będzie znacznie bardziej skoncentrowana. Historia będzie silniejsza, ponieważ wszystkie relacje, które nawiązaliśmy w pierwszym sezonie, faktycznie zaczynają przynosić efekty w drugim” – zdradziła Lauren S. Hissrich w wywiadzie z portalem GamesRadar+. „Postacie zaczynają spotykać się i wchodzić w interakcje. Czasami idzie im dobrze, a czasami źle. Ale to trochę tak, jakby wszystkie te elementy składowe, które stworzyliśmy dla świata, zaczęły wreszcie łączyć się w coś bardziej konkretnego” – dodała.

