Agnieszka Woźniak-Starak poinformowała, że wraca do pracy. Wiemy, czym się zajmie

Portal Press.pl poinformował, że ma to być autorska audycja Agnieszki Woźniak-Starak i zadebiutuje ona w ramówce radia w marcu 2020 roku. Szczegóły mają zostać podane wraz z ogłoszeniem wiosennej ramówki Newonce.radia. Dziennikarka dodała post na Instagramie, w którym dała do zrozumienia, że wraca do pracy. „Pora wracać..”. – napisała, oznaczając przy tym profil Newonce.radia.

Agnieszka Woźniak-Starak w latach 2003-2004 związana była z Radiową Jedynką. W latach 2012-2013 prowadziła z Kubą Wojewódzkim audycję poranną w Esce Rock „Zwolnienie z WF-u” . Od 2005 do 2009 roku była gospodarzem oprawy dnia w TVP1 i prowadziła też programy „Kawa czy herbata?” oraz „Pytanie na śniadanie” . Potem także „Bitwę na głosy” . W 2013 roku związała się z grupą TVN. Prowadziła m.in. „Dzień dobry TVN” , „Aplauz, aplauz!” czy „Ameryka Express” . Była także gospodynią programów na antenie TVN Style i TVN7 ( „Big Brother” , „Stylowy magazyn” ).

