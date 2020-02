Cezary Pazura żartuje z epidemii koronawirusa. „Niech Pan z tym wystąpi przed rodzinami zmarłych”

Na wideo, które wrzucił na swój Instagram 57-letni aktor widzimy, jak siedzi on w samolocie. „Zwykła maseczka, taka na oczy, LOT-owska. Podczas długich lotów, działa w ten sposób (aktor zakłada maseczkę na oczy – red.), teraz w okresie koronawirusa, można ją założyć odwrotnie. Jesteś zabezpieczony, przynajmniej w jakimś sensie. Ale nie od głupoty” – mówi na nagraniu Pazura, zakładając opaskę na oczy pionowo, zamiast poziomo. „To może być odkrycie. Wujek Czarek radzi” – podpisał nagranie aktor.

Pod postem pojawiło się dużo komentarzy internautów – jedni chwalili aktora za dystans, inni krytykowali jego zachowanie. „Mega szanuję za dystans do siebie, klasa człowiek” – pisze jeden z Instagramowiczów. „Gosc nie do podrobienia” – pisze kolejny. „Lubie Pana. Ale to akurat jest turbo słabe” – to wpis jednego z mniej entuzjastycznie nastawionych do „żartu” aktora internauty. „Nie wypada żartować z wirusa, który zabija” ; „Jest powód do żartów pokaż swój pomysł tym chorym na promie..”. ; „Panie Czarku proszę niech Pan z tym wystąpi przed rodzinami zmarłych” ; „Bardzo śmieszny ten wirus. Cieszę się że umie się pan śmiać, gdy ludzie na niego umierają. Brawo panie Czarku!” – dodają inni.

