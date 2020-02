Piers Morgan udostępnił na Twitterze wiadomość od Caroline Flack. Pisała o hejcie Jameeli Jamil

W sobotę 15 lutego rodzina Caroline Flack, prezenterki telewizyjnej znanej m.in. z programu „Love Island” , potwierdziła, że kobieta zmarła. Później prawnik rodziny w rozmowie z Associated Press podał, że 40-latka popełniła samobójstwo.

Caroline Flack miała poprowadzić program „The Surjury” na antenie Channel 4. Miał on polegać na tym, że jury złożone z 12 osób, miało decydować, czy danemu uczestnikowi ufundowana zostanie operacja plastyczna, o której zawsze marzył. Rola Flack polegała na przestawieniu jury tych, którzy chcą poddać się zabiegom. Ostatecznie po samobójstwie Flack, produkcja programu została wstrzymana. W oświadczeniu Channel 4 podał: „Jesteśmy zszokowani i zasmuceni tragicznymi informacjami dotyczącymi Caroline Flack. Nasze najgłębsze kondolencje kierujemy do rodziny i przyjaciół Caroline. W tych okolicznościach postanowiliśmy nie emitować programu »The Surjury«” .

Morgan udostępnia wiadomość od Flack

Wiadomość od Caroline Flack, udostępniona wczoraj przez Morgana, ma dotyczyć właśnie tego programu. „Jameela Jamil ma dużo do powiedzenia, jeżeli chodzi o prześladowanie w sieci, więc dla zachowania równowagi, to jest wiadomość od Caroline Flack, którą wysłała do mnie w październiku po tym, jak sama Jameela Jamil waliła w nią w sieci w kontekście nowego programu telewizyjnego, w który się zaangażowała” – napisał Morgan publikując screenshot z wiadomością. „Proszę, miej zdjęcia... Męczę się z Jameelą... Ten hejt, który ona kieruje w moją stronę” – czytamy w wiadomości Flack do Morgana z października.

Jamil: Byłaby zniesmaczona

Aktorka postanowiła odpowiedzieć na oskarżenia Morgana. „Z szacunku dla Caroline nie pozwolę na to, aby rozmowa, w której nie może ona się wypowiedzieć, była kontynuowana. Byłaby zniesmaczona, że jej osobiste wiadomości zostały przekazane i wykorzystane przeciwko innej kobiecie przez znęcającego się pasożyta, którego miała za przyjaciela. Kończę” – napisała. „Sprzedawanie wiadomości swojej martwej przyjaciółki dla klików jest tak niskim poziomem. Nigdy nie sądziłam, że ktoś może się do tego zniżyć” – dodała.

