23-letnia córka Stevena Spielberga rozpoczęła karierę w branży porno. Zdradziła, co na to jej rodzice

Córka Spielberga podała w rozmowie z „The Sun” , że przekazała swoim rodzicom tę decyzję w rozmowie za pośrednictwem FaceTime. Mikaela przyznała w wywiadzie, że gdy dorastała cierpiała na zaburzenia lękowe, a chodzenie do szkoły z internatem doprowadziło ją do zaburzeń odżywiania i depresji. Podkreśliła jednak, że nie obwinia o to swoich sławnych rodziców. – To nie jest wina moich rodziców. Nie mogli wiedzieć – mówiła.

23-latka wyjaśniła, że gdy dorosła stała się bardziej pewna siebie. – Naprawdę męczyło mnie to, że nie jestem zw stanie wykorzystać jakoś swojego ciała i jeżeli mam być szczera, zmęczyło mnie to, że kazano mi nienawidzić swojego ciała – mówiła. – Miałam też dosyć codziennej pracy, która nie zadowalała mojej duszy – stwierdziła. – Mam ochotę wykonywać taki rodzaj pracy, w której będę mogła „zadowolić” innych, ale w której też nie będę się czuła wykorzystywana. I to sprawia, że czuje się dobrze – tłumaczyła.

Mikaela podkreśla, że nie chce być już od nikogo zależna. – To nie jest wybór na zasadzie „jestem na dnie” , dlatego się na to decyduje. To wybór pozytywny, umacniający mnie. Uświadomiłam sobie, że nie muszę się wstydzić swojej fascynacji branżą – dodała.

23-latka przyznała jednak w wywiadzie, że nie zamierza uprawiać seksu przed kamerą, ze względu na szacunek dla swojego narzeczonego, 47-letniego Chucka Pankowa. Mikaela Spielberg twierdzi, że jej rodzice są „zaintrygowani” jej nową ścieżką kariery. Podkreśliła też, że ma nadzieję, że będą z niej dumni, po tym, jak wróciła do siebie po wielu problemach z piciem alkoholu, przez który prawie straciła życie przed ukończeniem 21 lat. – Myślę, że kiedy zobaczą, jak daleko zaszłam, spojrzą na to i powiedzą: „Wow, wychowaliśmy naprawdę pewną siebie młodą kobietę” . Moje bezpieczeństwo było zawsze dla nich najważniejsze. Nie robię tego aby kogoś skrzywdzić lub być złośliwą – dodała.

