Mocne przemówienie Rihanny. „Możemy ten świat naprawić tylko razem”

– Tej nocy tak naprawdę nie chodzi o mnie. Cel jest większy ode mnie, nie jest większy od nas razem, ale jest większy ode mnie, ponieważ moja praca jest tylko kawałkiem drogi, która pokonywana jest na całym świecie. Jest jeszcze dużo do zrobienia – podkreśliła, odbierając nagrodę.

Rihanna podkreśliła, że jest miała szczęście, że mogła wystartować w 2012 roku z fundacją Clary Lionel. – Jeśli jest coś, czego się nauczyłam, to że możemy ten świat naprawić tylko razem – mówiła i dodała, że nie możemy pozwolić na to, aby pozbawić się wrażliwości. – Jeśli to twój problem, to nie mój. To problem kobiet, czarnych ludzi, biednych ludzi – wymieniała. – Jak wielu ludzi w tym pomieszczeniu ma kolegów, partnerów i przyjaciół innej rasy, płci, religii? Niech te osoby podniosą rękę – poprosiła. – W takim razie wiecie, że chcą oni się z tobą łamać chlebem? Lubią cię, prawda? Cóż, w takim razie to też ich problem. Więc kiedy protestujemy i piszemy o ludziach takich jak Michael Brown Jr i Tatiana Jefferson, powiedzcie swoim znajomym, żeby się też w to zaangażowali – zaapelowała.

– Dziękuje NAACP za wysiłki na rzecz zapewnienia równości w naszym społeczeństwie. Dziękujemy za świętowanie naszej siły i wytrwałości. Od samego początku odmawiano nam wszelkich możliwości, a nadal mamy przewagę. Jestem zaszczycona. Wyobraźcie sobie, co możemy zrobić wspólnymi siłami – podkreśliła.

